Trump anuncia visa ‘exprés’ para el Mundial 2026: Este es su plan con FIFA para permitir la entrada a EU

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está creando un sistema de visas prioritarias para los poseedores de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un esfuerzo para gestionar la gran cantidad de visitantes que se esperan para el evento futbolístico.

El lunes, Trump promocionó la creación de un “sistema de programación de citas priorizadas” que, según dijo, permitiría a los poseedores de entradas para la Copa del Mundo que se enfrentan a largos tiempos de espera para obtener visas acelerar ese proceso.

En el marco de esta iniciativa, liderada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, los aficionados con entradas adquiridas a través de la FIFA tendrán acceso prioritario a las entrevistas para la obtención de visas, según un comunicado de la organización internacional de fútbol. Se prevé que estas entrevistas prioritarias estén disponibles a principios de 2026.

El presidente afirmó que los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional habían trabajado para “garantizar que los aficionados al fútbol de todo el mundo sean debidamente examinados y puedan venir a Estados Unidos el próximo verano sin problemas”.

La Copa Mundial del próximo año, la primera organizada por tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, promete atraer a un gran número de espectadores, incluidos aficionados internacionales, y generar una importante derrama económica para las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo.

“Creo que la seguridad es la prioridad número uno para el éxito de una Copa del Mundo”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien acompañó a Trump en el Despacho Oval el lunes.

Los comentarios del presidente se produjeron tras una reunión del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial, creado para gestionar los desafíos logísticos y de seguridad que rodean el principal evento del fútbol internacional. El grupo de trabajo, establecido mediante orden ejecutiva, se centra en la coordinación de diversas agencias federales para la planificación, organización y ejecución del torneo. Trump se nombró a sí mismo presidente y al vicepresidente JD Vance vicepresidente, con Andrew Giuliani, hijo de su aliado Rudy Giuliani, como director ejecutivo.

Trump, un ferviente aficionado a los deportes que ya ha asistido a numerosos eventos deportivos de primer nivel desde su regreso a la presidencia, se ha involucrado en la planificación y ha promocionado con frecuencia el próximo evento. La FIFA ha aprovechado esta cita ineludible del fútbol internacional para expandir su presencia en Estados Unidos.

Aunque el presidente ha declarado que facilitará los viajes y el acceso a visados ​​para los equipos del Mundial, los críticos han expresado su preocupación de que una mayor represión migratoria y los esfuerzos por ampliar la vigilancia federal en ciudades gobernadas por demócratas socaven esa promesa. El mes pasado, Trump amenazó con trasladar los partidos del Mundial fuera de Boston y los Juegos Olímpicos de 2028 fuera de Los Ángeles si consideraba que las ciudades no estaban suficientemente preparadas o si las consideraba inseguras.

Trump también ha tenido roces con los demás países anfitriones en materia comercial, y el mes pasado interrumpió las conversaciones con Canadá después de que le enfureciera un anuncio del gobierno de Ontario que criticaba sus políticas arancelarias.

El presidente reiteró esas amenazas el lunes y, cuando se le preguntó cuál sería su cronograma para tomar tal decisión, dijo que estaría dispuesto a ayudar a las ciudades que le pidieran tropas para mantener el orden.

“¿Saben? Los gobernadores tendrán que comportarse. Los alcaldes tendrán que comportarse. En el caso de California, tienen un problema: un alto índice de delincuencia, y además, un lugar que acaba de sufrir grandes incendios y demás, y no hicieron un buen trabajo”, añadió, refiriéndose a Los Ángeles.

“Me encanta Los Ángeles. Si necesitan ayuda durante esto, con gusto enviaré a la Guardia Nacional o a quien sea necesario. Quiero que todo salga bien. Me encantaría que fuera en Los Ángeles”, dijo Trump.

La reunión del grupo de trabajo del lunes se celebra antes del sorteo del próximo mes, que determinará los emparejamientos de la fase de grupos del torneo. El sorteo tendrá lugar en el Kennedy Center, otra institución en la que Trump ha intentado dejar su huella.

El presidente estadounidense ha mantenido desde hace tiempo una relación cordial con Infantino, presidente de la FIFA, a quien ha recibido en la Casa Blanca en múltiples ocasiones y a quien asistió a principios de este año a la final del Mundial de Clubes de la FIFA en el MetLife Stadium.

La FIFA inauguró una oficina en la Torre Trump en junio, con la presencia de Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump e hijo del presidente de Estados Unidos. Esto se suma a la apertura, prevista para el año pasado, de una oficina de la FIFA en Miami, Florida, sede de la división legal de la organización.