Trump cambia de opinión y pide publicar los archivos de Epstein: ‘No tenemos nada que ocultar’

El presidente Donald Trump llamó a legisladores republicanos a votar a favor de publicar los archivos de Epstein.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los republicanos de la Cámara de Representantes que voten para exigir al Departamento de Justicia la publicación de archivos sobre Jeffrey Epstein, revirtiendo así una postura que había sostenido durante meses.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar para divulgar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar y es hora de seguir adelante”, publicó Trump el domingo en redes sociales, tras regresar a la Casa Blanca después de pasar el fin de semana en Florida. “¡El Comité de Supervisión de la Cámara puede tener todo lo que legalmente tenga derecho, NO ME IMPORTA!”.

Trump ha estado bajo creciente presión por parte de algunos miembros de su propio partido para que autorice la difusión de los materiales de la investigación sobre el financista caído en desgracia, Jeffrey Epstein, quien dirigía una red de explotación sexual de menores y se quitó la vida en prisión en 2019.

La semana pasada, un comité del Congreso publicó unas 20 mil páginas de correos electrónicos y otros documentos, lo que desvió la atención del debate sobre el cierre del gobierno y obligó a la Casa Blanca a pronunciarse al respecto.

La semana pasada, el Departamento de Justicia, dijo que a pedido de Trump, investigará los presuntos vínculos de destacados demócratas con Epstein, incluidos el expresidente Bill Clinton y el empresario Reid Hoffman.

La Cámara de Representantes tiene previsto votar esta semana si exigirá formalmente al Departamento de Justicia la divulgación de los archivos de la investigación.

Tanto Trump como la Casa Blanca habían desestimado antes la necesidad de hacer públicos más documentos. El viernes, Trump dijo a los periodistas: “No me importa si se publican o no”, y sostuvo que el caso era una distracción de su segundo mandato.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que cortó lazos con Epstein hace casi dos décadas y que no tenía conocimiento de las actividades del fallecido financiero.