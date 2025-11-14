Trump no quiere atención: Pide investigar vínculos de Epstein con los Clinton y JPMorgan

Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos en Florida, incluyendo el reclutamiento de menores para prostitución. (Foto: Bloomberg)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que pedirá al Departamento de Justicia que investigue los vínculos de Jeffrey Epstein con el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, el megadonador demócrata, Reid Hoffman y JPMorgan Chase & Co.

Esto después de que nuevos correos electrónicos generaran preguntas sobre la propia relación del actual presidente con el desacreditado financiero.

En una publicación en redes sociales este viernes, Trump acusó a los demócratas de usar el tema de Epstein “para intentar desviar la atención de su desastroso CIERRE y de todos sus demás fracasos”.

“Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein, y en su ‘isla’”, continuó, señalando que pedirá a la fiscal general Pam Bondi “determinar qué estaba ocurriendo entre ellos y él”.

¿Por qué Donald Trump pidió una investigación sobre los vínculos entre Epstein y figuras demócratas?

La medida se produce mientras Trump vuelve a verse envuelto en cuestionamientos sobre su historial con Epstein, y en medio de un renovado debate entre sus aliados en el Congreso sobre cuánta información debería divulgar el gobierno respecto de la investigación del traficante sexual condenado.

El miércoles, un comité del Congreso publicó cerca de 20 mil páginas de documentos relacionados con Epstein, y los demócratas destacaron una selección de correos electrónicos en los que el fallecido financiero sugería que el presidente conocía sus actividades.

Los documentos incluían mensajes en los que Epstein —quien murió en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual— parecía alegar que Trump pasó horas en una casa con una de las víctimas.

Esa información salió a la luz el mismo día en que una nueva legisladora de la Cámara de Representantes tomó protesta. Adelita Grijalva, demócrata de Arizona, firmó de inmediato una petición para forzar una votación sobre una iniciativa que obligaría al Departamento de Justicia a divulgar los archivos de Epstein.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo a periodistas que llevará la legislación a votación la próxima semana.

La Casa Blanca desestimó las revelaciones como una filtración selectiva con la intención de difamar a Trump, quien ha negado haber cometido alguna irregularidad relacionada con Epstein.

Trump pide investigar al expresidente Clinton por vínculos con Epstein

La solicitud de Trump para que el Departamento de Justicia investigue la relación de Epstein con los adversarios políticos del presidente probablemente generará preocupaciones por una posible politización de la institución.

Bondi declaró a principios de este año que no había evidencia para sustentar nuevos delitos imputables a alguien distinto del propio Epstein.

Clinton ha negado previamente tener conocimiento de los crímenes de Epstein. Summers, profesor de la Universidad de Harvard y colaborador remunerado de Bloomberg TV, afirmó el miércoles en un comunicado al Harvard Crimson que lamentaba su relación con el notorio financiero.

JPMorgan ha llegado a varios acuerdos legales relacionados con sus vínculos con el delincuente sexual.

“El gobierno tenía información incriminatoria sobre sus crímenes y no la compartió con nosotros ni con otros bancos”, dijo JPMorgan en un comunicado este viernes.

“Lamentamos cualquier asociación que hayamos tenido con él, pero no lo ayudamos a cometer sus horribles actos”.

Una portavoz de Hoffman no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Hoffman ha expresado en ocasiones anteriores su arrepentimiento por sus interacciones con Epstein, las cuales dijo que se limitaron a actividades de recaudación de fondos.

El Departamento de Justicia y el FBI no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

¿Cuál fue la relación entre Jeffrey Epstein y Donald Trump?

El caso ha generado durante años interés entre muchos aliados de Trump y alimentado teorías conspirativas sobre los asociados de Epstein y su muerte, dictaminada como suicidio.

También ha planteado dudas sobre la naturaleza de la relación entre Trump y Epstein, qué sabía el presidente sobre las actividades de tráfico sexual y si los archivos del Departamento de Justicia contienen más información.

Trump ha manifestado frustración por estas preguntas, diciendo que los medios deberían enfocarse en otras personas.

En julio, dijo a periodistas que no tenía “nada que ver con ese tipo” y que “nunca fue a la isla”, en referencia a propiedades en el Caribe donde se alega que Epstein abusó y traficó a jóvenes.

El escrutinio también aumentó a principios de este año después de que el Wall Street Journal publicara una carta supuestamente escrita por Trump a Epstein por su cumpleaños.

Trump ha negado haber escrito esa nota, que los demócratas de la Cámara incluyeron en otro conjunto de documentos relacionados con Epstein.

El presidente ha demandado al editor del Journal, Dow Jones & Co., a News Corp. y al propietario Rupert Murdoch por difamación.

Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos en Florida, incluyendo el reclutamiento de menores para prostitución.

Enfrentaba cargos federales por tráfico de menores cuando fue encontrado muerto en su celda en Nueva York en 2019. Se había declarado no culpable. Las autoridades dijeron que Epstein se suicidó.