‘Respuesta a Trump’: Así es Japan, club que cobra 5 mil pesos a estadounidenses y no vende Coca

apan Club se volvió viral por los precios que cobra a ciudadanos estadounidenses, los cuales, de acuerdo con su dueño, representan una postura política. [Fotografía. Cuartoscuro]

Reguetón, hip-hop y electrónica, tocados por DJs invitados cada fin de semana, forman parte de lo que se vive cada noche en Japan Club, una discoteca donde los ciudadanos estadounidenses pagan un cover de 5 mil pesos y los nacionales reciben tarifas preferenciales, a manera de protesta contra el avance de la gentrificación en la CDMX.

Los precios no son un capricho, sino una postura política que está presente en cada rincón de Japan Club, desde sus redes sociales hasta su carta, pues en el menú jamás encontrarás Coca-Cola.

El club —llamado así debido a que sus parroquianos comparten más que un buen momento, como ideales e intereses— prefiere lo nacional: Boing de sabores, un clásico de la Cooperativa Pascual.

“Esta política de ninguna manera responde a una enemistad o algún sentimiento negativo hacia los ciudadanos estadounidenses como individuos; es una postura”, explica Japan Club en redes sociales.

¿Cuánto cuesta ir a Japan Club? Los precios y descuentos

Federico Crespo, dueño del club, afirma que no es que se les cobre más dinero a los ciudadanos estadounidenses, sino que la tarifa fija del acceso es de 5 mil pesos; sin embargo, la discoteca maneja distintos beneficios.

Las personas que viajan a México desde cualquier parte del mundo —a excepción de Estados Unidos— pueden acceder a una reducción del 93 por ciento sobre la entrada, lo que deja el cover en un total de 350 pesos.

Para mexicanos y quienes viajan desde otro país de Latinoamérica o Puerto Rico, el beneficio es aún mayor, ya que el costo de acceso es de 250 pesos gracias a una rebaja del 95 por ciento sobre el precio original.

Si eres maestro o estudiante, el precio baja todavía más: existe una tarifa preferencial del 97 por ciento, que deja la entrada en 150 pesos. Pero eso no es todo, ya que las primeras 100 personas en llegar no pagan acceso.

En una entrevista con The Guardian, Federico Crespo explicó que el dinero obtenido de las entradas de los estadounidenses se reparte entre los trabajadores de Japan Club, con el objetivo de apoyarlos ante problemas como la gentrificación, que ha hecho que vivir en la Ciudad de México sea cada vez más costoso.

“Es una forma de entregar ese dinero a las personas más afectadas por este problema: el aumento de los alquileres, el altísimo costo de vida y la necesidad de recorrer mayores distancias para ir al trabajo. Al darles a los trabajadores el dinero recaudado con las entradas, les ayudamos un poco”, afirma.

Aunque el cobro de 5 mil pesos ha sido criticado, debido a que algunas personas afirman que es una medida en contra de los ciudadanos estadounidenses, Federico Crespo explicó que no es así.

“Es una respuesta a un año de insultos dirigidos contra nosotros, como país, por Estados Unidos. Es, en gran medida, una respuesta a los numerosos ataques de Donald Trump contra México”, afirma.

En especial, debido a que en Japan Club creen firmemente que son los ciudadanos quienes tienen el poder de elegir a sus mandatarios o, en su defecto, decidir que dejen de gobernar.

¿Cómo es Japan Club, disco que cobra 5 mil a ‘los gringos’?

Japan Club se encuentra en la colonia Roma Norte y mantiene una estética inspirada en clubes underground europeos y japoneses. El lugar apuesta por luces tenues, paredes oscuras, sonido envolvente y una pista de baile que coloca a los DJs como el centro de la experiencia.

La discoteca evita pantallas gigantes o decoración llamativa. En su lugar, predominan los acabados industriales, luces rojas y azules, así como un ambiente cercano a la cultura rave y techno.

El club también cuenta con un sistema de audio Funktion One, una marca especializada utilizada en festivales y centros nocturnos de música electrónica alrededor del mundo.

Durante los fines de semana suelen presentarse DJs invitados, colectivos independientes y fiestas enfocadas en géneros como techno, house, drum and bass y música experimental.

La propuesta musical de Japan Club mezcla electrónica, reguetón y hip-hop en un ambiente nocturno que suele extenderse hasta la madrugada.

Boing y azulitos: ¿Cuánto cuesta beber en Japan Club?

La selección de bebidas también refleja la postura del club. En lugar de refrescos internacionales como Coca-Cola, Japan Club vende Boing de distintos sabores y bebidas de marcas mexicanas como Sidral Mundet y Jarritos, que también ganaron popularidad en Corea del Sur.

Entre los cocteles más populares del lugar aparecen los llamados “Azulitos”, “Blue Dragon”, “Mangada Japan” y “Long Island”, cuyos precios van de 270 a 320 pesos por litro.

Las cervezas Corona y Victoria de 1.2 litros cuestan 190 pesos, mientras que las micheladas alcanzan los 220 pesos.

El menú también incluye shots de mezcal, tequila y Jägermeister por 130 pesos, así como promociones que combinan cerveza y shots desde 230 pesos. Las botellas completas rondan entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, dependiendo del destilado.

Algunos de los precios que aparecen en el menú de Japan Club son:

Coctelería

Mojito — 270 pesos

Azulito — 270 pesos

Mezcalitas — 270 pesos

Blue Dragon — 270 pesos

Mangada Japan — 270 pesos

Gin frutos rojos — 270 pesos

Long Island — 320 pesos

Cervezas y micheladas

Corona o Victoria 1.2 litros — 190 pesos

Michelada de limón y sal o con clamato — 220 pesos

Corona o Victoria 355 ml — 80 pesos

Litros preparados

Ron Bacardí 1 litro — 220 pesos

Whisky Etiqueta Roja 1 litro — 220 pesos

Ginebra 1 litro — 220 pesos

Vodka Smirnoff Tamarindo 1 litro — 220 pesos

Tequila Cazadores 1 litro — 220 pesos

Shots y promociones

Shot de mezcal artesanal — 130 pesos

Shot de tequila Cazadores — 130 pesos

Shot de Jägermeister — 130 pesos

5 shots Baby Japan — 500 pesos

Botellas

Ron Bacardí 980 ml — 2 mil 500 pesos

Whisky Etiqueta Roja 1 litro — 2 mil 500 pesos

Vodka Smirnoff Tamarindo 1 litro — 2 mil pesos

Tequila Cazadores 950 ml — 2 mil 500 pesos

Bebidas sin alcohol

Limonada — 80 pesos

Mojito sin alcohol — 80 pesos

Piña colada sin alcohol — 130 pesos

Refresco — 50 pesos

Agua — 40 pesos

Japan Club se ubica en la calle Monterrey 56, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas con mayor actividad nocturna y cultural de la Ciudad de México.

Entre música electrónica, azulitos y Boing, Japan Club pasó de ser un antro underground de la Roma Norte a uno de los lugares más comentados de la CDMX. Su política de cobros diferenciados abrió nuevamente el debate sobre la gentrificación, el aumento de rentas y la llegada de extranjeros a zonas de la capital del país.