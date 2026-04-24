Bar Mauro: ¿Cuánto cuesta beber un ‘coctelito’ en el mejor bar de México según North America’s 50 Best Bars?

El listado de los 50 Best Bars 2026 de América del Norte incluye 11 bares mexicanos distribuidos en distintas ciudades del país, con una fuerte concentración en la Ciudad de México. [Fotografía. Bar Mauro/Instagram]

Es hora de ponerse finos y elegantes, acompañados con una copa de coñac en la mano, porque salió el listado de los 50 Best Bars 2026 de América del Norte, en donde destaca en el segundo lugar Bar Mauro, un establecimiento ubicado en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México.

La coctelería en México ganó protagonismo en el listado, donde 11 establecimientos del país lograron posicionarse entre los mejores bares de la región.

El ranking, elaborado por la organización 50 Best a partir de la votación de especialistas del sector, reúne bares de Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe.

En esta edición, el bar capitalino se colocó solo por detrás de Sip & Guzzle, en Nueva York. Además, dentro del Top 5 también se ubicó Tlecān, en la Ciudad de México, situación que consolida a México como uno de los destinos más relevantes para la coctelería en Norteamérica.

¿Dónde se encuentra el Bar Mauro y cuál es su historia?

Ubicado en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, a escasos metros del Museo del Objeto del Objeto (MODO), sobre la calle Tabasco, entre Córdoba y Orizaba.

Bar Mauro abrió sus puertas en 2024 como un proyecto enfocado en la coctelería de inspiración italiana. El espacio fue desarrollado por Ricardo Nava y Eduardo Nava como un homenaje a Mauro Mendoza, figura familiar que inspiró el proyecto.

El concepto del bar retoma la tradición del aperitivo italiano, con una carta centrada en vermuts, amari y reinterpretaciones de clásicos. La carta apuesta por una interpretación contemporánea del aperitivo, con ingredientes que mezclan referencias europeas y productos locales, lo que permite construir perfiles de sabor que van de lo amargo y herbal a lo cítrico y frutal.

Su diseño interior evoca la estética de los bares de la Italia de los años setenta, con elementos como espejos, azulejos y fotografías en blanco y negro.

El lugar se presenta como un espacio de consumo previo o posterior a la comida, con una propuesta que combina técnica en coctelería y un ambiente sobrio.

Desde su apertura, Bar Mauro logró posicionarse dentro de la escena de bares en la capital del país, lo que impulsó su proyección a nivel internacional y lo llevó a aparecer en distintos rankings especializados, hasta consolidar su ascenso dentro del listado de North America’s 50 Best Bars.

El diseño del espacio también forma parte de su identidad, con una distribución pensada para favorecer la interacción en barra, iluminación tenue y una ambientación que remite a bares clásicos europeos. Esta combinación de concepto, ejecución técnica y propuesta estética consolidó a Bar Mauro como uno de los nuevos referentes de la coctelería en la región.

¿Cuáles son los precios del Bar Mauro?

El menú de Bar Mauro muestra una oferta centrada en coctelería de autor, con precios que oscilan entre 180 y 250 pesos por bebida. La especialidad de la casa, en tributo al legado familiar, es el “Maurito”, una bebida preparada con mezcal, jerez y guayaba.

De igual forma, entre sus bebidas destacadas se encuentra el “Jocoque con miel”, que combina whisky con jerez y notas especiadas. También figuran alternativas como el “Mango Salad”, que mezcla tequila con frutas, y el “Gold Digger”, que incorpora whisky y licores amargos.

En el apartado de aperitivos, resalta el ‘Negroni 1929’, inspirado en el cóctel clásico italiano Negroni, que se prepara con partes iguales de gin, vermut rojo y bitter, lo que le da un perfil amargo, herbal y ligeramente dulce.

En la carta también destaca el ‘Shakerato’, una bebida de origen italiano que se prepara al agitar café espresso con hielo y, en algunos casos, azúcar o licor, lo que genera una textura espumosa y un perfil intenso y refrescante. Esta versión presenta notas marcadas de café y una sensación ligera que lo distingue dentro de la carta.

La oferta de alimentos es breve y funciona como complemento de las bebidas. Las entradas que más destacan son la tabla de quesos, carnes frías y aceitunas. Sus platillos principales son la focaccia y la hamburguesa; además, para quienes buscan botanear, existen opciones de snacks para acompañar la bebida.

Si quieres conocer uno de los mejores bares de América del Norte, aquí te presentamos un listado de los precios que maneja Bar Mauro.

Coctelería de autor:

Maurito: $220

Jocoque con miel: $250

Mango Salad: $240

Gold Digger: $250

Rhymes Like Dymes: $230

Emperifollado: $230

London Calling: $210

Aperitivos clásicos y reinterpretaciones:

Banana Adonis: $180

Shakerato: $200

Negroni 1929: $240

Sbagliato Bianco: $220

Garibaldillo: $200

Bebidas sin alcohol:

Maurito Sobrio: $200

Singapore is a City or a State?: $200

Alimentos:

Tabla de quesos, carnes frías y aceitunas: $110

Papas o snacks: $180

Focaccia: $260

Hamburguesa: $260

Postres (affogato o sándwich de helado): $180

¿Qué otros bares mexicanos aparecen en la lista de los The 50 Best Bars North America 2026?

Además de Bar Mauro, el listado de los 50 Best Bars 2026 de América del Norte incluye 11 bares mexicanos distribuidos en distintas ciudades del país, con una fuerte concentración en la Ciudad de México.

Los bares mexicanos en el ranking son:

Tlecān - CDMX, lugar 5

- CDMX, lugar 5 El Gallo Altanero - Guadalajara, lugar 10

- Guadalajara, lugar 10 Handshake Speakeasy , -CDMX, lugar 12

, -CDMX, lugar 12 For + Matter - CDMX, lugar 13

- CDMX, lugar 13 Mecenas - Guadalajara, lugar 18

- Guadalajara, lugar 18 Licorería Limantour - CDMX, lugar 20

- CDMX, lugar 20 Bekeb - San Miguel de Allende, lugar 24

- San Miguel de Allende, lugar 24 Kaito del Valle , CDMX, lugar 25

, CDMX, lugar 25 Selva , Oaxaca, lugar 43

, Oaxaca, lugar 43 Baltra Bar, lugar Ciudad de México, lugar 48

La presencia de tres establecimientos mexicanos dentro del Top 10 confirma la consolidación del país como uno de los principales referentes de la coctelería en la región. La diversidad de propuestas, que abarca desde bares de reciente apertura hasta proyectos consolidados, refleja la evolución del sector en distintas ciudades.