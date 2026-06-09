¿El Mundial 2026 pertenece a la televisión abierta? Asociación de EU pide que transmitan deportes gratis

El presidente de la Asociación Nacional de Radiodifusores (NAB) de Estados Unidos planea comunicar a los miembros del Congreso, en una audiencia sobre el aumento de los costes para los consumidores, que los eventos deportivos deberían emitirse principalmente en canales de televisión gratuitos de señal abierta, en lugar de en plataformas de streaming de pago, de cara al Mundial 2026.

El director ejecutivo de la NAB, Curtis LeGeyt, argumentará el miércoles que el subcomité antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes debería “reafirmar” que la Ley de Radiodifusión Deportiva de 1961, que otorga una exención antimonopolio a las ligas deportivas para negociar acuerdos de medios de comunicación de forma colectiva, solo se aplica a las conversaciones sobre partidos distribuidos por televisión abierta y no a través de servicios de transmisión en directo.

Los reguladores federales han estado analizando la cantidad de eventos deportivos de alto perfil, incluidos partidos de fútbol americano y béisbol, que se transmiten cada vez más a través de plataformas de streaming. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó una investigación antimonopolio para determinar si los acuerdos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con las empresas de medios de comunicación elevan los precios para los espectadores. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) también está examinando el panorama de los medios de comunicación tradicionales y la frustración de los consumidores ante la fragmentación de los derechos de transimisón deportivos.

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La comisionada de la FCC, Anna Gomez, también comparecerá para declarar. En un testimonio preparado y revisado por Bloomberg, Gomez afirma que su agencia “puede recabar información, expresar inquietudes y denunciar irregularidades cuando las detecte, pero cualquier modificación significativa de la Ley de Radiodifusión Deportiva requerirá, en última instancia, una acción legislativa”.

En lugar de distribuir los partidos a un número reducido de cadenas de televisión abierta como ABC, NBC y CBS, ligas como la NFL ahora también otorgan licencias a cadenas de televisión por cable y plataformas de streaming como Netflix Inc. y Amazon.com Inc., que son de pago. La NFL ha declarado que todos los partidos que se transmiten por streaming también están disponibles de forma gratuita en el mercado local de transmisión.

Pero según un informe publicado el lunes por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, incluso el modelo de la NFL no es tan sencillo para los aficionados, especialmente para aquellos que no viven en su mercado local. Por ejemplo, el paquete de pago Sunday Ticket de la NFL es “un producto adquirido principalmente por aficionados que intentan ver a su equipo favorito y que no tienen otra opción”. Según el informe, las pruebas del comité “sugieren que la NFL ha tergiversado la naturaleza de su producto Sunday Ticket”, distribuido a través de YouTube.

La audiencia tiene como objetivo analizar cómo ha cambiado el panorama mediático en los 65 años transcurridos desde la promulgación de la Ley de Radiodifusión Deportiva. Inicialmente, la exención para la venta colectiva de derechos a las emisoras sirvió para ayudar a los equipos de mercados más pequeños a ser financieramente viables y para preservar la competitividad general de las ligas deportivas profesionales. Desde entonces, el mercado se ha expandido para incluir la televisión por cable, la televisión por satélite y los servicios de streaming, y las ligas deportivas se encuentran en una posición mucho más sólida que hace décadas, según el informe del comité.

LeGeyt argumentará que los servicios de streaming con grandes recursos económicos están aumentando los precios que las cadenas de televisión deben pagar por los juegos, al tiempo que dificultan el acceso de los espectadores a los mismos.

Según las declaraciones preparadas por LeGeyt, revisadas por Bloomberg, las plataformas de streaming “pueden usar los deportes no necesariamente para ganar dinero con los partidos en sí, sino para impulsar las suscripciones, vender dispositivos, recopilar datos, promover el comercio electrónico, respaldar los ecosistemas publicitarios o reforzar líneas de negocio no relacionadas”. “Las emisoras locales no pueden subvencionar los derechos deportivos con decenas de miles de millones de dólares en ingresos provenientes de búsquedas, comercio electrónico, dispositivos o plataformas tecnológicas globales”.

Gómez, demócrata, planea declarar su apoyo a las iniciativas para garantizar que los aficionados puedan acceder a los videojuegos sin pagar una fortuna, pero argumentará que la administración Trump no ha priorizado la protección del consumidor y que el interés público se ve relegado en favor de unos pocos poderosos. Señala que su agencia permitió una “consolidación mediática sin control” al aprobar la fusión de Paramount Global y Skydance Media el año pasado, y ahora la empresa resultante busca la aprobación de financiación extranjera para expandirse aún más con la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc.

Según su testimonio preparado, “autorizar o no ese nivel de control de un gobierno extranjero sobre la infraestructura de radiodifusión estadounidense, las cadenas de noticias por cable y los estudios de Hollywood es una cuestión de seguridad nacional que exige mucho más que una simple aprobación automática”.