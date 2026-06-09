Mundial ‘se salva’ en EU: Acuerdo laboral evita paro de trabajadores en el SoFi Stadium

Los trabajadores exigían mejores salarios y garantías para impedir que su información personal fuera compartida con autoridades migratorias. (EFE)

El personal del SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, alcanzó un acuerdo provisional con la administración, evitando la amenaza de una huelga a pocos días de que el recinto reciba el primer partido de la selección de Estados Unidos en la Copa Mundial de futbol.

Los miembros del sindicato Unite Here Local 11 habían autorizado un paro luego de que las negociaciones contractuales se estancaran con Legends Global, la empresa subcontratada responsable de los servicios de alimentación del estadio.

El sindicato representa a unos 2 mil trabajadores del sector gastronómico del SoFi, entre ellos meseros, lavaplatos, cocineros y empleados de puestos de comida.

Los detalles del acuerdo, confirmado por representantes sindicales y de la empresa, no fueron divulgados de inmediato.

Los trabajadores exigían mejores salarios y garantías para impedir que su información personal fuera compartida con autoridades migratorias.

“Nos complace haber alcanzado un acuerdo con Unite Here Local 11 y esperamos ofrecer una experiencia de hospitalidad excepcional a los aficionados durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium)”, señaló Legends Global en un comunicado enviado por correo electrónico.

Partidos de EU durante el Mundial

La selección masculina de Estados Unidos enfrentará a Paraguay en su primer partido del Mundial el 12 de junio. Los boletos actualmente tienen precios a partir de los 2 mil dólares.

El siguiente encuentro programado en Los Ángeles será el 15 de junio entre Irán y Nueva Zelanda.

Los detalles del acuerdo, confirmado por representantes sindicales y de la empresa, no fueron divulgados de inmediato. EFE (Unite Here Local 11/EFE)

¿Por qué amenazaban con huelga en el SoFi Stadium antes del Mundial?

El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, declaró que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) colaborarán en las tareas de seguridad del estadio durante los partidos de la Copa del Mundo.

“Pero en lo que respecta a la aplicación de la ley migratoria en el ámbito civil, nos han dicho específicamente que eso no ocurrirá en ninguno de los partidos”, afirmó Luna durante una conferencia de prensa.

“Confío en que me estén proporcionando información correcta porque, si eso comienza a suceder, tendremos una nueva serie de problemas”.

El conflicto laboral se desarrolló en medio de crecientes tensiones relacionadas con la política migratoria.

El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de tropas federales en Los Ángeles el pasado junio, en contra de los deseos de la alcaldesa Karen Bass y del gobernador de California, Gavin Newsom, con el objetivo de contener las protestas contra las redadas realizadas por agentes de inmigración