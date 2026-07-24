Asesinato de Alejandro Leyva: Fiscalía de Oaxaca revela avances en la investigación; 4 personas comparecen

El periodista Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el pasado miércoles 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla.

A poco más de 64 horas del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que la investigación registra avances importantes, entre ellos el señalamiento de cuatro personas ante el Ministerio Público, la identificación de los vehículos utilizados por los agresores, la recuperación del arma presuntamente empleada en el crimen y la difusión de un retrato hablado de uno de los probables responsables.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, precisó que las cuatro personas comparecieron como parte de las diligencias ministeriales y, hasta el momento, no tienen calidad de imputadas, ya que las investigaciones continúan para determinar si guardan alguna relación con el homicidio del comunicador.

El titular de la Fiscalía explicó que las comparecencias forman parte del trabajo de investigación que se desarrolla de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR), institución que atrajo el caso para fortalecer las indagatorias y acelerar el esclarecimiento de los hechos.

Rodríguez Alamilla indicó que los trabajos de inteligencia, análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y peritajes permitieron reconstruir la ruta seguida por los agresores antes y después del ataque registrado la mañana del miércoles en un establecimiento del fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla.

Familiares y colegas de Alejandro Leyva Aguilar demandaron una investigación pronta y exhaustiva tras el asesinato del comunicador. (Óscar García / Corresponsal)

Asesinato de Alejandro Leyva: Fiscalía identifica arma y autos de los agresores

Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron identificar la motocicleta utilizada para cometer el atentado, así como recuperar el arma de fuego que presuntamente fue empleada para privar de la vida al periodista.

Además, las investigaciones permitieron ubicar un segundo vehículo que habría servido para facilitar la huida de los responsables, luego de consumar el ataque, por lo que ambos automotores forman parte de las evidencias aseguradas dentro de la carpeta de investigación.

El fiscal detalló que los dos presuntos agresores partieron desde la zona de Viguera y se dirigieron directamente al lugar donde se encontraba Alejandro Leyva Aguilar. Tras cometer el homicidio, abandonaron la escena siguiendo una ruta previamente establecida, la cual ya fue plenamente identificada por los investigadores.

Con base en los indicios obtenidos hasta el momento, la Fiscalía sostiene que se trató de un ataque directo contra el periodista, por lo que las investigaciones se concentran en identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieron planear u ordenar el crimen.

Como parte de las acciones para lograr la captura de los responsables, la dependencia dio a conocer un retrato hablado de uno de los probables implicados, elaborado con información recabada durante las primeras diligencias.

El fiscal Rodríguez Alamillo evitó pronunciarse sobre posibles móviles o responsables intelectuales del crimen, al señalar que sería prematuro emitir conclusiones mientras continúan las investigaciones. No obstante, aseguró que ninguna línea de investigación ha sido descartada y que todas las hipótesis permanecen abiertas.

También declinó confirmar si existen indagatorias dirigidas contra servidores públicos o integrantes de alguna organización, al precisar que cualquier información será dada a conocer únicamente cuando existan elementos suficientes que permitan sustentarla jurídicamente.

La Fiscalía de Oaxaca reveló un retrato hablado del presunto asesino de Alejandro Leyva y reconstruyó la fuga de sus agresores. (Cuartoscuro)

Gobernador de Oaxaca exige investigar homicidio del periodista

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que colaborará con la (FGR en las investigaciones por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar y sostuvo que cualquier persona que pudiera estar relacionada con el caso, incluidos integrantes de su familia, debe ser investigada si así lo determinan las autoridades ministeriales.

Al fijar su postura sobre el homicidio del comunicador, el mandatario estatal afirmó que no existe impedimento para comparecer ante la autoridad federal si así lo requiere la carpeta de investigación, al tiempo que rechazó los señalamientos que buscan relacionarlo con el crimen.

Acompañado por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y el coordinador de Comunicación Social, Daniel Hernández, Jara Cruz sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación, donde insistió en que el esclarecimiento del asesinato debe realizarse sin presiones políticas y con pleno respeto al debido proceso.

El mandatario respondió a las versiones que han circulado en torno a un presunto conflicto con un sindicato en el que participa su hermano Noé Jara, y afirmó que la investigación no debe excluir a ninguna persona.

“Que se investigue a todos, absolutamente a todos, incluidos mis familiares, si así lo considera la autoridad. No debe haber excepciones cuando se busca hacer justicia”, declaró.

Jara Cruz sostuvo que la atracción del caso por parte de la Fiscalía permitirá fortalecer las indagatorias y dar mayor certeza al proceso, por lo que reiteró la disposición de su administración para proporcionar la información que sea requerida.

En ese contexto, descartó solicitar licencia para separarse del cargo de gobernador, al considerar que no existe fundamento para hacerlo, aunque dejó en claro que acudirá a rendir declaración si la autoridad ministerial lo considera necesario.

“Si la Fiscalía General de la República considera necesario que comparezca, lo haré. Estoy en plena disposición de colaborar para que este crimen sea esclarecido”, puntualizó.