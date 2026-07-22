Tres disparos y un ataque directo: Así fue el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca informó que el periodista Alejandro Leyva Aguilar murió tras recibir al menos tres disparos durante un ataque armado en San Pablo Etla, Oaxaca.

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado en el fraccionamiento Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, recibió al menos tres disparos y se identificó que participaron dos personas en el ataque, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Es un homicidio. Como se sabe, desafortunadamente en contra del compañero Alejandro Leyva. Se sigue procesando la escena. Tenemos identificados tres disparos. Tenemos (los videos de las) cámaras, la posible participación de dos personas a bordo de una motocicleta”, explicó el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.

A las 10:50 horas, Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), se encontraba en el interior de un restaurante cuando sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta.

Sin intercambiar palabras con la víctima, los agresores dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

La agresión desató momentos de pánico entre clientes y empleados del establecimiento, quienes buscaron ponerse a salvo mientras se escuchaban las detonaciones.

Alejandro Leyva Aguilar resultó gravemente lesionado y permaneció sobre la mesa en la que desayunaba. Personas que presenciaron los hechos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia y, minutos más tarde, paramédicos arribaron al lugar para brindarle atención médica. No obstante, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos, perdió la vida.

“Lo que queremos es mandarles un mensaje de que no habrá impunidad. Hay todo un aparato de seguridad que está buscando a los responsables, ya se está siguendo la ruta de los mismos”, añadió el fiscal.

Alejandro Leyva tenía una columna llamada "El Zumbido del Moscardón“, desde la cual ejercía críticas al gobierno de Salomón Jara Cruz y miembros de su gabinete.

“Evidentemente por su ejercicio periodístico es una de las líneas y a partir de eso definir algunas líneas”, agregó el fiscal ante una pregunta de la prensa.

A través de un comunicado oficial, Salomón Jara condenó de manera enérgica el asesinato del periodista y expresó su solidaridad con la familia del comunicador y con el gremio.

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, explicó.

Artículo 19 exige justicia por el asesinato del periodista Alejandro Leyva

La organización internacional de derechos humanos Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, condenó el asesinato de Alejandro Leyva y exigió justicia.

“ARTICLE 19 condena el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), autor de la columna El Zumbido del Moscardón, ocurrido esta mañana, en el municipio de San Pablo Etlan, Oaxaca de Juárez”, publicó la organización en su cuenta de X.

De acuerdo con la organización, durante 2025 se registraron siete muertes de periodistas y cada 19 horas se registró una agresión contra un medio o un comunicador, sumando 451 en todo el año.