Tren Interoceánico ‘no aprende’: Vagón de carga se descarrila en misma zona de mortal accidente en Oaxaca

En cuanto al incidente ocurrido el 14 de julio, la paraestatal dijo que las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona. (Foto: Archivo / Cuartoscuro)

El Tren del Istmo de Tehuantepec volvió a accidentarse en la misma zona en la que murieron 14 personas tras un percance hace más de un año.

De acuerdo con el reporte de la empresa del Estado, a cargo de la Secretaría de Marina, el incidente ocurrió la noche del 14 de julio, cuando dos unidades articuladas de un tren de carga sufrieron daños en el kilómetro 230+800, una ubicación cercana al accidente de descarrilamiento en el que murieron un grupo de pasajeros.

“El evento no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía”, refirió el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

¿Qué pasó en el Tren del Istmo en diciembre pasado?

El primer incidente, del tren de pasajeros del Ferrocarril del Istmo ocurrió el 28 de diciembre del 2025.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la causa del accidente fue el exceso de velocidad, colectivos de ingenieros y especialistas advirtieron que el trazado de las vías de la línea Z del tren tiene elementos que pueden ser inadecuados para la circulación de un tren de pasajeros.

¿Qué pasó en el nuevo accidente del Tren del Istmo?

En cuanto al incidente ocurrido el 14 de julio, la paraestatal dijo que las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona.

“El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas, la operación continúa con normalidad”, agregó la empresa del Estado.

Cabe señalar que la circulación del tren de pasajeros no se ha reanudado, por lo que las operaciones de carga son las únicas que se realizan actualmente.

En junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Tren Interoceánico daría servicio nuevamente hasta inicios de 2027 y confirmó que se modificará la ruta como parte de los trabajos que se realizan en la obra.

“Ya están las recomendaciones, se están revisando con la agencia de trenes que dirige Andrés Lajous. Las vamos a dar a conocer aquí y se van a hacer públicas, esperamos que el próximo año ya tenga el servicio de pasajeros”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.