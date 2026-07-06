Tren Maya sufre más de 20 fallas eléctricas y pérdidas de potencia

Las fallas eléctricas en el Tren Maya han dejado a las personas varadas durante horas.

El Tren Maya ha tenido al menos 25 episodios de fallas eléctricas que le han ocasionado pérdidas de potencia en su funcionamiento, afectando su operación a pesar de contar con equipos nuevos.

La última falla ocurrió al inicio de julio, cuando el convoy que circulaba entre Cancún y Mérida se averió, lo que ocasionó que los pasajeros tuvieran que esperar hasta seis horas para continuar a sus destino.

De acuerdo con información obtenida por El Financiero a través de solicitudes de Transparencia, desde su puesta en operación, el ferrocarril tuvo problemas técnicos debido a fallas en suministros eléctricos, que ocasionaron disrupciones en los servicios.

Los registros de los incidentes, entregados por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) muestran que el primero de estos eventos se registró unos días después de la entrada en operaciones del Tren, el 17 de enero del 2024.

“Se informa que se localizaron 24 registros correspondientes al periodo comprendido del 15 de diciembre de 2023 al 14 de abril de 2026, relacionados con eventos de falta de potencia en las unidades del Asignatario Tren Maya”, refirió la Agencia a cargo de Andrés Lajous.

El Financiero también pidió al Tren Maya que presentara, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, los siniestros registrados, pero la paraestatal pidió consultar el apartado de Prensa en su página de internet, la cual no contiene información completa.

La paraestatal, que pierde al menos 7 millones de pesos diarios en la operación deficitaria, solo tiene dos siniestros registrados relacionados con la pérdida de potencia de las locomotoras: una el 19 de agosto del 2025, y la otra el 25 de marzo del 2025.

Estos dos eventos, que se presentaron como respuesta a la solicitud de información, no coinciden con ninguno de los registros entregados por el regulador ferroviario a propósito de las fallas relacionadas con la pérdida de potencia del Tren Maya, cuyo suministro de 42 ferrocarriles estuvo a cargo de la francesa Alstom mediante un contrato de 37 mil millones de pesos.

(El Financiero)

Reservan información sobre hundimientos en el Tren Maya

Activistas y ambientalistas han denunciado presuntos hundimientos en el tramo 5 del Tren Maya, en donde se produjeron obras adicionales de apuntalamiento.

Ante las denuncias, y la orden presidencial de realizar un análisis estructural en la zona las dependencias involucradas no han presentado información clara.

El Financiero solicitó tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como a la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además de al Tren Maya los dictámenes técnicos de apuntalamientos en el tramo 5, sin obtener respuesta.

La Sedena refirió que la información sobre los hundimientos del Tren Maya, en específico del tramo 5, está reservada por “seguridad nacional”, utilizando un recurso ya fincado desde el 2024. Sin embargo, la resolución comprende a los datos generados durante la construcción del Tren Maya, y no así sobre los incidentes posteriores, durante su operación, como lo ha sido el hundimiento reportado a inicios de este año.

En tanto, la SICT, a cuyo titular le fue encargado el dictamen el 8 de abril en plena conferencia mañanera, dijo no ser competente para brindar la información, y delegó la responsabilidad en el ejército, en la paraestatal y en la autoridad ferroviaria (ATTRAPI).

El Tren Maya aseguró no tener registros de ningún dictamen o análisis sobre hundimientos, mientras que la ATTRAPI pidió solicitar la información a la Defensa y a la propia empresa del Estado, por lo que ninguna de las instituciones ha hecho frente a la orden presidencial de aclarar los apuntalamientos registrados en el tren, concluye el reporte.