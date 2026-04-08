‘Ecocida’, contaminante, ¿y ahora se hunde? Las polémicas del tramo 5 del Tren Maya

El tramo 5 del Tren Maya ha enfrentado polémicas desde su inauguración en 2024.

¿El tramo 5 del Tren Maya se está hundiendo? Luego de protestas de ambientalistas, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió una revisión técnica de la estructura para verificar cualquier daño al medio ambiente.

Este reclamo se suma a las polémicas sobre el tramo de la obra, que desde el 2024 se enfrenta a reclamos de locales y de organizaciones que denuncian “ecocidio” en el proyecto que comenzó durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel Lóoez Obrador.

Las fotografías difundidas en redes sociales muestran supuestos daños ecológicos, así como un apuntalamiento en los pilotes que sostienen el paso del tren.

Sin confirmar dichos daños, el Gobierno se dispone a investigar qué pasa con el tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo.

Las polémicas de tramo 5 del Tren Maya: De las protestas contra AMLO a las quejas por hundimiento

Desde su inauguración, hace más de dos años, el tramo 5 del Tren Maya, obra que pierde 9.9 millones de pesos diarios, se enfrenta a polémicas detrás de su construcción y el daño ambiental que genera de acuerdo con activistas.

A finales de febrero de 2024, integrantes de los colectivos Sélvame del Tren, La Selva Salva, Selva Maya SOS y #SOSCenotes convocaron a un manifestación, tras reclamar que el tramo 5 es uno de los que más daño le hizo al medio ambiente, con perforaciones que alcanzaron el sistema de cavernas del sureste, conocidos como cenotes, así como la tala de más de 10 mil árboles y la contaminación del agua.

Hasta febrero de ese año, El Financiero informó que el tramo 5 sur del proyecto no había cumplido con los planes de mitigación ambiental, además de que presenta deficiencias en el manejo de flora y fauna, ya que no se construyeron los pasos de fauna necesarios para la zona sur, de acuerdo con auditorías del Órgano Interno de Control del Fondo Nacional del Fomento al Turismo.

El 8 de abril de 2024, hace dos años, se reportó que el Tren Maya deforestó más de 6 millones de metros cuadrados de selva en el tramo cinco, sumado a la expansión de proyectos inmobiliarios.

Ecologistas reclamaron por una irrupción en el hábitat con más de 17 mil pilotes.

Para octubre del año pasado, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, admitió que durante la construcción del Tren Maya se dañaron ocho cavernas y cenotes en el tramo 5.

Aunque las autoridades trabajaron para regularizar las obras, reconocieron parte del daño ambiental y contra los cenotes, aunque de acuerdo con activistas, fueron 120 las cavernas afectadas.

La queja más reciente vino a inicios de abril, con fotografías de un presunto hundimiento en la obra, especialmente en una zona de suelo kárstico, que naturalmente sirve para la recarga de agua de los mantos acuíferos.

“Se han formado en presencia de rocas solubles, y la solubilidad origina diversas geoformas subterráneas”, explica Yameli Aguilera Duarte, doctora en geografía, sobre los espacios en los que se forman grutas y cavernas y por donde pasa el Tren Maya.

Con información de Aldo Munguía.