Fuga en el Cereso II de Hermosillo: Identifican a los tres reos prófugos y difunden sus fotografías

Con la fuga de tres reos este sábado, el Sistema Estatal Penitenciario de Sonora suma cuatro “evasiones” desde 2025.

Tres internos escaparon este sábado del Centro de Reinserción Social (Cereso) II de Hermosillo, Sonora. La fuga fue detectada durante el pase de lista, lo que llevó al despliegue de un operativo de búsqueda que, al cierre de esta nota, seguía sin resultados.

“Las autoridades competentes cuentan con tres órdenes de reaprehensión vigentes. Como parte de este despliegue, corporaciones federales, estatales y municipales realizan laboras de inteligencia, vigilancia, seguimiento y búsqueda en distintos puntos del estado”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora mediante un comunicado oficial.

¿Quiénes son los 3 reos prófugos del Cereso II de Hermosillo?

Las autoridades difundieron los nombres y fotografías de los tres prófugos para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización. Cualquier información que contribuya a su captura puede reportarse al 911 o de forma anónima al 089.

Los evadidos fueron identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, Omar Milán Tena y Paul Alexis Téllez Olguín.

Información extraoficial indica que la fuga se realizó con la ayuda de una escalera de madera, presuntamente construida al interior del reclusorio.

Fugas en penales de Sonora: el caso de ‘El Ponchis’

Hace poco mas de un año los penales estatales fueron objeto de escrutinio al presentarse la fuga de un reo de alto perfil en el Centro de Reinserción Social I.

Se trató de Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias ‘El Ponchis’ o ‘El Fantasma’, señalado como líder de Los Salazar y afín a Los Chapitos, cuyo arresto se llevó a cabo 40 días antes.

A raíz de dicho caso, el entonces coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, Gerardo Chavero Bernal, fue encarcelado, aunque vive su proceso en libertad, lo mismo que múltiples custodios, incluido el que estaba a cargo de la seguridad del reclusorio.

En dicha ocasión, sin embargo, las versiones extraoficiales indicaron que el presunto líder criminal salió del penal por su propio pie gracias a complicidades que se lo permitieron.

Con lo sucedido este sábado, el Sistema Estatal Penitenciario del Estado suma cuatro “evasiones” desde el caso de ‘El Ponchis’, contando a un criminal de bajo perfil que se fugó en agosto del año pasado.

A este contexto de irregularidades en las cárceles de Sonora se suma el reciente asesinato de tres custodios del Cereso I que, según el fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fueron cometidos por integrantes grupos delictivos de presencia en el penal.