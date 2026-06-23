Mesa de Seguridad asegura más de 1 millón de dosis de droga y detiene a 199 personas en Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó las detenciones y cateos durante la Mesa de Seguridad.

Hermosillo, Sonora; 23 de junio de 2026.- Las acciones coordinadas entre las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, dieron como resultado el aseguramiento de un millón 294 mil dosis de distintas drogas y la detención de 199 personas, en operativos llevados a cabo del 15 al 21 de junio, en diferentes municipios del estado.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que, como efecto de las acciones operativas desplegadas en distintas zonas del estado, se lograron asegurar 26 armas de fuego y mil 838 cartuchos, además se ejecutaron 31 órdenes de cateo y 104 órdenes de aprehensión, 19 de ellas por delitos de alto impacto.

En total, fueron recuperados 16 vehículos durante los operativos, lo que representa un golpe importante a las estructuras delictivas que operan en la región.

“Estos resultados reflejan el trabajo conjunto de todas las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno para fortalecer la paz y la tranquilidad en el estado, y generar entornos positivos para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes”, manifestó.

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.

Estas acciones son resultado de las labores de inteligencia, vigilancia y operativos permanentes que se desarrollan en distintos puntos del estado como parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno de Sonora.