Sheinbaum y Durazo inauguran primer Hospital Universitario del IMSS en Sonora

Este hospital cuenta con 90 camas censables y 44 no censables destinadas a áreas estratégicas como medicina interna, ginecología y pediatría.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, inauguraron este sábado el nuevo Hospital Universitario IMSS “Dr. Ernesto Ramos Bours”, proyecto que transformó el antiguo Hospital General del Estado en el primer hospital universitario del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad.

La obra, ubicada frente a la Universidad de Sonora, requirió una inversión de mil 29 millones de pesos y busca fortalecer tanto la atención médica como la formación de nuevos profesionales de la salud.

Durante el corte de listón, las autoridades destacaron que el nuevo hospital contará con 28 especialidades médicas y funcionará como una plataforma de enseñanza clínica para estudiantes de medicina.

¿Qué se sabe sobre el nuevo hospital del IMSS en Sonora?

Esta obra cuenta con una inversión total de mil 29 millones de pesos, con una superficie de construcción de 17 mil 138.75 metros cuadrados y una superficie de terreno de 26 mil 822.52 metros cuadrados.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que esta transformación representa un paso decisivo para consolidar un modelo educativo-asistencial moderno, donde el conocimiento se forma con práctica real y con tecnología de punta, fortaleciendo el desarrollo profesional de las y los futuros médicos del estado.

Este hospital cuenta con 90 camas censables y 44 no censables destinadas a áreas estratégicas como medicina interna, ginecología y pediatría, con capacidad de formación para 100 estudiantes al año, principalmente de la Universidad de Sonora y otras instituciones, fortaleciendo la enseñanza médica en uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

Además, el rescate de este recinto contempla una inversión superior a mil millones de pesos para remodelación y equipamiento de última generación, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, digno y especializado, y consolidar a Hermosillo como un referente regional en atención médica pública y formación universitaria.

Las familias de pacientes que han sido beneficiados con atención médica de primer nivel, como la señora Perla Janeth Pacheco Flores, expresaron su agradecimiento tanto al gobierno del estado como al gobierno federal por construir nuevos espacios de salud eficiente y gratuita para los derechohabientes.

“La atención que le han dado la verdad muy humana, muy buena, la verdad no me puedo quejar, tanto médicos como de enfermeros, las condiciones en las que está el hospital la verdad es 10 de 10, parece particular”, comentó.

Perla Janeth agradeció al gobernador Durazo Montaño y a la presidenta Sheinbaum Pardo por haber rescatado este hospital, el cual hoy en día luce mucho mejor que en su anterior etapa, ya que pone a disposición de las y los sonorenses un edificio digno para recibir atención médica.

“Mucho mejor la verdad, tanto el personal como la atención, no tengo queja alguna, la verdad lo recomiendo, mucho nos quejamos del IMSS, pero la verdad es que las condiciones, el trato humanitario que le están dando a todos los pacientes es 10 de 10”, comentó.

Estuvieron presentes: Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; y José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud en Sonora.