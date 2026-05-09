Trump ‘embarró’ a México: Acusa sin pruebas al Congo de enviar presos a la frontera

Donald Trump acusó al Congo de liberar a reclusos y enviarlos a la frontera entre México y Estados Unidos, declaración sin prueba ni evidencia que la respalde.

“Vaciaron las prisiones del Congo en el área de la frontera sur y les dijeron que simplemente entraran, porque los estúpidos estadounidenses los van a aceptar de maravilla”, dijo Trump el viernes durante un evento por el Día de la Madre en la Casa Blanca.

La opinión del mandatario estadounidense fue respaldada por la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, quien dijo a Politico que “es de conocimiento público que delincuentes peligrosos de todo el mundo se aprovecharon de la frontera abierta de Biden para inundar las comunidades estadounidenses”.

Ninguno de los funcionarios ofreció pruebas sobre la supuesta liberación de reclusos para cruzar a Estados Unidos. Aunque, Jackson para reconocer el trabajo de la actual administración para “asegurar la frontera”.

De acuerdo con el medio estadounidense, la administración de Joe Biden aceptó a decenas de miles de ciudadanos congoleños a través del proceso de admisión de refugiados.

Sin embargo, los migrantes con antecedentes penales violentos conocidos casi siempre son inelegibles para ingresar al país mediante el estatus de asilo o refugio.

En lo que va de la administración de Trump, las autoridades se encargaron de “señalar los pocos casos” donde fueron detenidos migrantes no autorizados y que no eran elegibles para ingresar a Estados Unidos.

Administración Trump podría cerrar Alligator Alcatraz por costoso e ineficiente

En tanto, mientras Trump impulsa el discurso de la llegada desmedida de inmigrantes a EU, se reveló que el gobierno de Trump está en conversaciones con el estado de Florida para cerrar el centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, según el diario The New York Times.

El inmueble fue inaugurado el verano pasado por el presidente Trump y le costó al estado millones de dólares que no fueron reembolsados por el gobierno federal.

Un eventual cierre ocurriría en medio de disputas legales y ambientales y por las condiciones de insalubridad para los detenidos.

Las negociaciones surgen tras conclusiones internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que considera que el centro es demasiado costoso e ineficiente para seguir operando.

Hasta el momento, el estado de Florida no recibió el reembolso federal de 608 millones de dólares que solicitó para su operación.

Actualmente, el centro alberga a cerca de mil 400 detenidos, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Con información de EFE.