CNDH alerta que con recorte de clases, niños podrían quedar solos en casa: ‘No es una solución eficaz’

La CNDH pidió revisar el recorte al calendario escolar 2025-2026 y advirtió posibles para niñas, niños y adolescentes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra del recorte al calendario escolar 2025-2026 impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que la medida “contradice el interés superior de la niñez”.

A través del pronunciamiento DGDDH/004/2026, el organismo señaló que los cambios al calendario de la SEP, entre ellos adelantar las vacaciones al 5 de junio por el Mundial de Futbol 2026 y las altas temperaturas, no toman en cuenta las condiciones laborales y sociales de las familias cuidadoras.

La CNDH advirtió que reducir el ciclo escolar únicamente impacta las actividades académicas de los estudiantes, pero sin modificar las jornadas laborales de madres, padres o tutores, lo que “coloca a los menores en un estado de vulnerabilidad” en caso de que las familias se vean obligadas a dejarlos solos en casa.

“El interés superior de la niñez” debe ser el eje central de las decisiones públicas, subrayó el organismo, al señalar que estas disposiciones podrían generar afectaciones en sus dimensiones físicas, emocionales, cognitivas y sociales.

CNDH pide revisar cambios al calendario escolar de la SEP

En el documento, la comisión recordó que la decisión fue tomada durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), tras las solicitudes de 10 entidades federativas y reuniones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Entre las modificaciones previstas en el calendario escolar 2025-2026 destaca que el ciclo escolar concluiría el próximo 5 de junio y el arranque del ciclo 2026-2027 sería el 31 de agosto en escuelas públicas y privadas de educación básica.

La CNDH consideró que las medidas planteadas son emergentes y temporales, pero no representan una solución “duradera, eficiente ni eficaz” frente a los retos logísticos derivados del Mundial 2026.

Además, alertó que trasladar la carga de cuidados a las familias puede incrementar riesgos de violencia, abandono o falta de atención adecuada para niñas, niños y adolescentes.

Piden garantizar derechos de niñas y niños

La comisión hizo un llamado a la SEP y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas para crear mecanismos que garanticen que cualquier modificación al calendario escolar considere los contextos sociales, laborales y familiares de las personas cuidadoras.

También insistió en que las políticas públicas relacionadas con educación deben diseñarse con perspectiva de derechos humanos y priorizando el bienestar de la niñez.

“La responsabilidad y obligación de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes es de todas y todos”, concluyó el organismo.