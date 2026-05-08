‘Calendario de la SEP no está definido’: Sheinbaum sobre recorte de clases; ‘maestros lo pidieron’

En reunión con los secretarios de Educación de los 32 estados, se aprobó recorrer el fin del ciclo escolar del 15 de julio al 5 de junio.

La decisión de la SEP de recortar el ciclo escolar al 5 de junio fue por petición de las y los maestros de México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes.

“Vino de los propios estados, no fue una decisión solo de Mario Delgado. Se juntaron en una reunión los secretarios de Educación de los estados y también (fue) a solicitud de maestros que se adelantaran las vacaciones principalmente por el Mundial 2026”, dijo en la ‘mañanera’ de este 8 de mayo.

Claudia Sheinbaum comentó que el aumento de vacaciones para alumnos de la SEP a casi 3 meses aún no es oficial, a pesar de la publicación del secretario Mario Delgado en su cuenta de X.

“Se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pero es importante que los niños no pierdan clases. En el marco de este gran momento que va a vivir nuestro país y que muchos mexicanos nos gusta el futbol y estamos pendientes del Mundial", detalló.

Al hacer una consulta en el sitio del calendario escolar 2025-2026 de la SEP, el sistema muestra un aviso de modificación y señala que el próximo ciclo escolar 2026-2027 también tuvo cambios.

Este es el mensaje que aparece en el sitio de la SEP que muestra el calendario del ciclo escolar 2025-2026. (SEP)

¿Qué dijeron las madres y padres de familia sobre el recorte de clases?

La Unión Nacional de Padres de Familia calificó como un “grave error” la decisión de recortar las clases de la SEP del 15 de julio al 5 de junio.

La modificación al calendario escolar 2025-2026 “significa quitar de cinco hasta siete semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo y con serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión”, afirmó el grupo en un comunicado.

“Utilizar el Mundial de Futbol como argumento para recortar el calendario escolar es inaceptable. La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realizará en tan solo 3 de los 2 mil 500 municipios”, puntualizó.

La Unión Nacional de Padres de Familia también criticó el argumento de que la reducción de clases se decidió por el pronóstico de olas de calor en junio y julio.

“Las altas temperaturas no son una novedad. Existen soluciones reales (horarios escalonados, infraestructura temporal, apoyo tecnológico, suspensión focalizada por zona) que no implican sacrificar el calendario completo“, remarcaron.

De acuerdo con un reporte del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), habrá una disminución importante de lluvias entre julio y agosto, por lo que aumenta la probabilidad de olas de calor en esos meses.