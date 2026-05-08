Trump se ‘carga’ a la economía de Canadá: Empleo tiene peor caída desde la pandemia de COVID-19

Canadá ha adoptado una posición más 'confrontacional' sobre los aranceles de Donald Trump, aplicando incluso tarifas de represalia

La economía canadiense perdió 112 mil empleos en lo que va de 2026, el peor desempeño para un periodo de cuatro meses desde la pandemia de COVID-19 en 2021, afectada por los aranceles de Donald Trump.

El empleo de Canadá cayó en 17 mil 700 puestos durante abril, mientras más personas salieron a buscar trabajo, lo que elevó la tasa de desempleo a 6.9 por ciento. Economistas consultados por Bloomberg esperaban un aumento de 10 mil empleos y que la desocupación se mantuviera estable en 6.7 por ciento.

Aunque el empleo creció en 67 mil puestos respecto al año pasado, en los primeros cuatro meses de 2026 registró una fuerte caída, concentrada casi por completo en empleos de tiempo completo, informó Statistics Canada este viernes.

Al mismo tiempo, la agencia estadística señaló que más personas buscaron empleo el mes pasado, ampliando la fuerza laboral del país, pero elevando la tasa de desempleo a su nivel más alto en seis meses.

El dólar canadiense cayó frente al dólar estadounidense tras la publicación de los datos, depreciándose alrededor de 0.3 por ciento hasta 1.37 dólares canadienses por dólar estadounidense.

“El mercado laboral está débil, consistente con una economía que tiene dificultades para ganar tracción. Este reporte enfría el entusiasmo por alzas de tasas, aunque la volatilidad de los datos laborales canadienses recuerda que no debe sobrerreaccionarse a un solo reporte”, señaló Benjamin Reitzes, director general de estrategia macroeconómica y de tasas canadienses del Bank of Montreal.

Guerra en Medio Oriente, un factor que puede agravar problemas para Canadá

La caída acumulada del empleo desde enero ocurre mientras los aranceles de Estados Unidos continúan presionando a las empresas y la guerra en Irán incrementa la incertidumbre global, dos factores que marcarán la economía canadiense este año.

El Banco de Canadá advirtió en su más reciente informe de política monetaria que estas dinámicas podrían llevar tanto a subir como a bajar las tasas de interés, dependiendo de si predominan las presiones inflacionarias derivadas de la guerra en Irán o la debilidad económica interna.

“El Banco de Canadá enfrenta un tira y afloja sobre la dirección de la política monetaria”, señaló Charles St-Arnaud, economista en jefe de Servus Credit Union.

“Esto mantendrá la tasa de política monetaria sin cambios durante un periodo prolongado. Sin embargo, es claro que mientras los precios del petróleo permanezcan elevados, aumentan las probabilidades de que el Banco de Canadá tenga que elevar las tasas”, añadió.

Las pérdidas de empleo en abril se concentraron en los sectores de información, cultura y recreación, construcción y otros servicios, industria que incluye reparación, mantenimiento y servicios personales.

Estas caídas fueron parcialmente compensadas por aumentos en servicios empresariales, construcción y apoyo administrativo, además de salud, asistencia social y hospedaje y alimentos.

Aunque el empleo mostró pocos cambios en la mayoría de las industrias respecto al año pasado, el sector de salud y asistencia social registró un fuerte aumento de 119 mil puestos de trabajo.

El crecimiento poblacional de Canadá también se está desacelerando debido a las restricciones migratorias federales. En los próximos meses, se espera que el crecimiento de la fuerza laboral pierda fuerza y ayude a contener nuevos aumentos en la tasa de desempleo, señaló Andrew Hencic, economista senior de Toronto-Dominion Bank.