Trump da ultimátum a Europa: Impondrá más aranceles si no aprueban acuerdo comercial antes del 4 de julio

Trump insistió en que la Unión Europea prometió reducir sus aranceles a cero como parte del acuerdo comercial.

El presidente Donald Trump aseguró este jueves en redes sociales que los bienes procedentes de la Unión Europea enfrentarán una tasa arancelaria más alta en caso de que el bloque de 27 naciones no apruebe para el 4 de julio el marco comercial pactado el año pasado.

El anuncio pareció ser una ampliación del plazo después de que el presidente señaló el viernes pasado que los automóviles procedentes de la UE enfrentarían un arancel más alto del 25 por ciento a partir de esta semana. El mandatario estadounidense dio a conocer su actualización luego de lo que describió como una “gran llamada” con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Aun así, Trump estaba descontento porque el Parlamento Europeo aún no ha finalizado el acuerdo comercial alcanzado el año pasado, el cual se complicó todavía más tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero pasado, en el que determinó que el mandatario carecía de autoridad legal para declarar una emergencia económica con el fin de imponer la primera ronda de aranceles que fueron utilizados para presionar a la UE.

“Se hizo una promesa de que la UE cumpliría su parte del acuerdo y, según lo pactado, ¡reduciría sus aranceles a CERO!”, publicó Trump. “Acepté darle hasta el 250º cumpleaños de nuestro país o, lamentablemente, sus aranceles subirían de inmediato a niveles mucho más altos”.

La publicación no dejó en claro si Trump insinuaba que las tasas arancelarias subirían para todos las importaciones procedentes de la UE o si el aumento se aplicaría exclusivamente a los automóviles.

Su declaración más reciente indica que podría estar dando marcha atrás a su amenaza previa sobre los vehículos procedentes de la UE, otorgándole al Parlamento Europeo varias semanas más para aprobar el acuerdo.

Según los términos originales del marco, Estados Unidos cobraría un impuesto del 15 por ciento sobre la mayoría de las importaciones procedentes de la UE.

Pero desde el fallo de la Corte Suprema, el gobierno ha impuesto un arancel del 10 por ciento mientras investiga los desequilibrios comerciales y asuntos de seguridad nacional, con el objetivo de establecer nuevos aranceles para compensar los ingresos perdidos.