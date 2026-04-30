Trump sorprende con ‘regalo’ al rey Carlos III: ‘Perdona’ aranceles al whisky escocés

Trump anunció la eliminación de aranceles al whisky para continuar la cooperación entre Escocia y Kentucky.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que eliminaría algunos aranceles al whisky tras la visita del rey Carlos III, una medida que supone una importante concesión comercial para el Reino Unido.

“Eliminaré los aranceles y las restricciones al whisky relacionados con la capacidad de Escocia para colaborar con la Mancomunidad de Kentucky en materia de whisky y bourbon, dos industrias muy importantes tanto en Escocia como en Kentucky”, dijo Trump en las redes sociales el jueves.

Aunque no se dieron a conocer los detalles de inmediato, Trump declaró posteriormente a los periodistas en un evento en la Casa Blanca: “Acabo de levantar todas las restricciones para que Escocia y Kentucky puedan volver a comerciar. Y lo hice en honor al rey y la reina, que acaban de marcharse”.

En un comunicado, el palacio indicó que Carlos había sido informado del “cálido gesto del presidente Trump y le envía su sincero agradecimiento por una decisión que marcará una importante diferencia para la industria británica del whisky y los medios de vida que esta sustenta”.

“Su Majestad brindará con un trago en honor a la consideración y la generosa hospitalidad del Presidente al partir de Estados Unidos tras una visita de Estado sumamente grata para Sus Majestades en este año tan especial de aniversario”, decía el comunicado.

Un respiro para la industria del whisky escocés

Los aranceles sobre el whisky escocés han sido un punto de conflicto importante entre Estados Unidos y el Reino Unido. Este último argumentó que la eliminación de estos aranceles beneficiaría a la industria estadounidense del bourbon, ya que exporta barricas usadas a los productores de whisky escocés, un intercambio comercial que Trump citó en su publicación en redes sociales al anunciar la decisión.

Esta medida representa una victoria clave para el Reino Unido, que busca reafirmar la llamada “relación especial” en un momento en que los lazos bilaterales han caído a uno de sus puntos más bajos en décadas. Trump ha pasado meses criticando al primer ministro británico, Keir Starmer, tras su distanciamiento con el presidente por la guerra en Irán y sus amenazas de anexar Groenlandia.

En 2025, Escocia exportó casi mil millones de dólares en whisky escocés a Estados Unidos, su mercado de exportación más valioso, según datos de la Asociación del Whisky Escocés.

“Este acuerdo supone un impulso significativo para la industria”, declaró Mark Kent, director ejecutivo del grupo. “Los destiladores pueden respirar un poco más tranquilos durante un período de gran presión sobre el sector”.

Una ‘rara’ concesión de Trump en su política de aranceles

La decisión de Trump probablemente se interpretará como un indicador clave para Carlos sobre su capacidad para obtener resultados para el Reino Unido en el extranjero.

Si bien se espera que el monarca se mantenga al margen de la política cotidiana, es bien sabido que Trump es un admirador de larga data de la familia real británica. Además, representa una notable concesión por parte de Trump, quien ha utilizado ampliamente los aranceles como herramienta económica para forzar negociaciones comerciales, incluso entre aliados cercanos.

El primer ministro escocés, John Swinney, aprovechó el anuncio de Trump en su intento por extender el mandato de casi 20 años de su partido en el gobierno, en las elecciones del 7 de mayo. Swinney había visitado a Trump en la Casa Blanca el pasado mes de septiembre, con el objetivo de revocar los impuestos, que, según él, perjudicaban la economía escocesa.

“Ahora, ese arduo trabajo ha dado sus frutos”, dijo Swinney en un comunicado.