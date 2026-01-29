China ‘se apiada’ de Escocia: Acuerda reducir aranceles del whisky británico al 5%

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se reúne con el presidente de China, Xi Jinping.

China se dispone a reducir a la mitad sus aranceles de importación sobre el whisky británico del 10 al 5 por ciento, según anunció la oficina del primer ministro Keir Starmer.

La reducción representaría 250 millones de libras (345 millones de dólares) en cinco años para los exportadores del sector, según informó Downing St. 10. China es el décimo mayor mercado de whisky de Escocia en términos de valor, con 161 millones de libras en 2024, según la Asociación del Whisky Escocés.

La decisión se produjo mientras Starmer se encontraba en Beijing, la primera visita de un primer ministro británico en ocho años. Espera fortalecer los lazos comerciales con la segunda economía más grande del mundo y ha traído consigo una delegación empresarial compuesta principalmente por empresas de servicios.

Starmer se mueve con mucha cautela al intentar eludir la ira de Donald Trump. El presidente estadounidense amenazó al primer ministro canadiense, Mark Carney, con aranceles del 100 por ciento a las exportaciones de su país a Estados Unidos si Canadá y China concretaban su acuerdo comercial.

Starmer afirma haber avanzado con China en comercio, viajes y migración irregular

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este jueves haber logrado avances con China en comercio, viajes y migración irregular tras su reunión con el presidente chino Xi Jinping.

En declaraciones desde la Ciudad Prohibida, en Beijing, Starmer describió el encuentro con Xi como “productivo” y aseguró que dejó “resultados concretos”, al tiempo que sostuvo que la relación bilateral se encuentra en un “buen momento”.

Según su relato, las delegaciones avanzaron en aranceles al whisky, en la posibilidad de viajes sin visado a China y en el intercambio de información sobre migración irregular y pequeñas embarcaciones utilizadas por redes de tráfico.

El primer ministro indicó también que planteó cuestiones de derechos humanos durante la reunión.

“Abordamos esos asuntos como cabría esperar”, dijo, y defendió el diálogo como vía para “aprovechar las oportunidades disponibles” y, a la vez, mantener “una discusión madura” sobre los desacuerdos, que calificó de “respetuosa”.

Está previsto que Starmer se reúna posteriormente con el primer ministro chino, Li Qiang, y que ambas partes presidan la firma de acuerdos en ámbitos como energías limpias, salud, industrias creativas y manufactura inteligente, según el Ministerio chino de Comercio.

Con información de EFE.