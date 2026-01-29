México responde a Trump: Rechaza que migración masiva a EU sea utilizada como ‘arma’ de intervención

La SRE rechazó la idea promovida por Donald Trump sobre que haya una intervención política en EU a través de la migración (Cuartoscuro/Bloomberg)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó este miércoles las acusaciones sobre una supuesta intervención en los procesos políticos de Estados Unidos a través de su red consular en ese país, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, promoviera un libro que plantea esa narrativa.

La cancillería mexicana negó “categóricamente” dichos señalamientos, a los que calificó como “falsedades carentes de sustento”.

La respuesta de México ocurrió después de que Trump promoviera en sus redes sociales el libro El golpe de Estado invisible: cómo las élites estadounidenses y potencias extranjeras usan la inmigración como arma, del autor estadounidense Peter Schweizer.

¿Qué idea promueve el libro y cuál es el supuesto papel de México?

La obra sostiene que el Gobierno de México y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) utilizan la migración masiva como un “arma” política para influir en la sociedad y la política de Estados Unidos, a través de la red de más de 50 consulados mexicanos en ese país.

Aunque el comunicado de la SRE no menciona de forma explícita el libro, su postura se enmarca en el contexto de estas acusaciones.

“En los últimos días han circulado diversas notas en algunos medios de comunicación sobre supuestas actividades de carácter político propiciadas desde los consulados mexicanos en los Estados Unidos. Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos”, señaló la dependencia.

La cancillería afirmó que la política exterior de México se rige por los principios de “no intervención” y “respeto a la soberanía, las instituciones y los procesos legales de cada país”, como lo reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En consonancia con estos principios, las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos”, sostuvo.

La SRE recordó que la labor de la red consular mexicana en Estados Unidos se rige por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como por los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países.

También indicó que las actividades consulares se realizan en coordinación con autoridades locales, estatales y federales estadounidenses, con pleno respeto a su legislación y al principio de no intervención.

En ese sentido, subrayó que los consulados se concentran en tareas de asistencia y protección consular, como la expedición de documentos oficiales, el apoyo a personas detenidas y otros servicios administrativos, además de la promoción de vínculos económicos y culturales.

“Si bien es cierto que se reforzaron las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos”, expuso.

La dependencia añadió que tan solo en 2025 los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron más de un millón de pasaportes, documentos necesarios para la identificación y el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales.