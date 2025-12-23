Mano dura contra extorsión a migrantes: Sheinbaum anuncia cese de dos agentes de Migración

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se actuó de inmediato contra los agentes de Migración. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que habrá mano dura para castigar la extorsión y los abusos de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en contra de los migrantes que arriban al país.

Luego de la circulación de diversos videos que muestran cómo ese personal exige dinero a connacionales provenientes de Estados Unidos, la mandataria comentó que ya solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al director del INM, Sergio Salomón Céspedes, revisar el caso.

Sheinbaum afirmó que los agentes migratorios involucrados fueron separados ya de su cargo y están sujetos a investigación.

Detalló que tuvo conocimiento de los hechos el jueves 18 de diciembre, cuando recibió un video que documenta el momento en que un integrante del INM pide dinero a mexicanos que regresaban al país.

“Estas personas fueron separadas de su cargo y se inició un proceso de investigación. Es importante que se conozca este caso; es un video que están tomando en el momento en que un integrante del Instituto Nacional de Migración está solicitándoles dinero, y de inmediato se tomaron cartas en el asunto”, expresó.

La mandataria aseveró que la respuesta institucional fue inmediata una vez verificado el contenido de la grabación y que la difusión del caso busca dejar constancia de la actuación de las autoridades mexicanas.

Por todo lo anterior, anunció que a partir de enero próximo el gobierno federal presentará un programa para atender las denuncias de corrupción o de irregularidades en la actuación de los agentes migratorios.

“Vamos a generar un esquema así para todos los casos en donde haya reportes de algún acto de corrupción, en cualquiera de las instituciones, lo vamos a presentar el próximo año”. La propuesta se aplicará de manera transversal, añadió.

Deslindan responsabilidades

Los hechos, ocurridos presuntamente el pasado 16 de diciembre en el Puente Internacional ‘Puerta México’, en Matamoros, Tamaulipas, fueron confirmados por el INM.

“Los agentes, que en el video se identifican llevando a cabo los posibles actos irregulares, se encuentran ya bajo investigación, separados de sus funciones y notificado el órgano interno de control, para efecto de determinar las responsabilidades a que haya lugar”.

En el video se escucha y se observa que los agentes dicen a los migrantes que “solo les ofrecen ayuda” para que no pasen a la revisión, salgan rápido y no se tengan que esperar tantas horas.

En una tarjeta informativa, fechada el 19 de diciembre, se expuso que “el Gobierno de México y el INM reprueban categóricamente cualquier acto contrario a la ley cometido en contra de nuestros connacionales o de otras personas, y refrenda cero tolerancia a la impunidad por estas conductas”.

Por ello, el instituto dio a conocer que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, no solo contra los agentes que aparecen en el video, sino contra cualquier otra persona que pudiera resultar responsable.

“El INM ha interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República sobre las acciones de los agentes señalados, así como de quienes resulten responsables en las investigaciones”, indicó en el comunicado.