Ferias de Paz llevan acciones contra la violencia a seis estados del país

Las Ferias de Paz acercaron programas sociales, servicios y actividades comunitarias a municipios de Sonora, Guerrero, Morelos, Colima, San Luis Potosí y Jalisco.

Durante esta semana, el Gobierno de México realizó jornadas comunitarias en distintas entidades del país como parte de las Ferias de Paz, estrategia enfocada en acercar programas sociales, servicios y actividades comunitarias a zonas prioritarias para contribuir a la prevención de la violencia.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que las actividades se llevaron a cabo en municipios de Sonora, Guerrero, Morelos, Colima, San Luis Potosí y Jalisco.

De acuerdo con la funcionaria, las Ferias de Paz llegaron a Cajeme, en Sonora; Iguala y Chilpancingo, en Guerrero; Cuernavaca, en Morelos; Manzanillo, en Colima; Ciudad Valles, en San Luis Potosí, y Tlaquepaque, en Jalisco.

“Esta semana acercamos acciones, programas y servicios a la población (...) a través de las Ferias de Paz. Atender las causas de la violencia contribuye a la construcción de paz”, señaló la titular de Gobernación en redes sociales.

Las jornadas incluyen módulos de atención ciudadana, actividades deportivas, culturales y recreativas, así como orientación sobre programas sociales, salud, educación y prevención de adicciones. También participan dependencias federales, estatales y municipales.

Las Ferias de Paz forman parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la reconstrucción del tejido social en comunidades consideradas prioritarias por sus niveles de violencia o rezago social.

¿Qué son las Ferias de Paz en México?

Las Ferias de Paz son espacios itinerantes impulsados por el Gobierno de México en coordinación con autoridades locales y distintas dependencias públicas. Su objetivo es acercar servicios, programas y actividades comunitarias a la población, principalmente en zonas con altos índices de violencia.

Entre las acciones que se desarrollan se encuentran atención médica, asesorías jurídicas, actividades culturales y deportivas, talleres para jóvenes, servicios educativos y orientación para acceder a programas sociales.

La estrategia busca promover la participación comunitaria y generar espacios de convivencia en colonias y municipios prioritarios del país.