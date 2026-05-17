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Ferias de Paz llevan acciones contra la violencia a seis estados del país

Las Ferias de Paz acercaron programas sociales, servicios y actividades comunitarias a municipios de Sonora, Guerrero, Morelos, Colima, San Luis Potosí y Jalisco.

Las Ferias de Paz acercaron programas sociales, servicios y actividades comunitarias a municipios de Sonora, Guerrero, Morelos, Colima, San Luis Potosí y Jalisco.
Las Ferias de Paz acercaron programas sociales, servicios y actividades comunitarias a municipios de Sonora, Guerrero, Morelos, Colima, San Luis Potosí y Jalisco.
Por Redacción

Durante esta semana, el Gobierno de México realizó jornadas comunitarias en distintas entidades del país como parte de las Ferias de Paz, estrategia enfocada en acercar programas sociales, servicios y actividades comunitarias a zonas prioritarias para contribuir a la prevención de la violencia.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que las actividades se llevaron a cabo en municipios de Sonora, Guerrero, Morelos, Colima, San Luis Potosí y Jalisco.

De acuerdo con la funcionaria, las Ferias de Paz llegaron a Cajeme, en Sonora; Iguala y Chilpancingo, en Guerrero; Cuernavaca, en Morelos; Manzanillo, en Colima; Ciudad Valles, en San Luis Potosí, y Tlaquepaque, en Jalisco.

“Esta semana acercamos acciones, programas y servicios a la población (...) a través de las Ferias de Paz. Atender las causas de la violencia contribuye a la construcción de paz”, señaló la titular de Gobernación en redes sociales.

Las jornadas incluyen módulos de atención ciudadana, actividades deportivas, culturales y recreativas, así como orientación sobre programas sociales, salud, educación y prevención de adicciones. También participan dependencias federales, estatales y municipales.

Las Ferias de Paz forman parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la reconstrucción del tejido social en comunidades consideradas prioritarias por sus niveles de violencia o rezago social.

¿Qué son las Ferias de Paz en México?

Las Ferias de Paz son espacios itinerantes impulsados por el Gobierno de México en coordinación con autoridades locales y distintas dependencias públicas. Su objetivo es acercar servicios, programas y actividades comunitarias a la población, principalmente en zonas con altos índices de violencia.

Entre las acciones que se desarrollan se encuentran atención médica, asesorías jurídicas, actividades culturales y deportivas, talleres para jóvenes, servicios educativos y orientación para acceder a programas sociales.

La estrategia busca promover la participación comunitaria y generar espacios de convivencia en colonias y municipios prioritarios del país.

violenciaRosa Icela Rodríguez

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