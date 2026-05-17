Pemex niega acelerar jubilaciones tras llegada de Carpio Fragoso, nuevo director de la empresa

La petrolera aseguró que los procesos de retiro y administración de personal se mantienen conforme a la normatividad interna y al Contrato Colectivo de Trabajo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que exista una instrucción oficial para acelerar procesos de jubilación dentro de la empresa, luego de que en espacios digitales circularan versiones sobre una supuesta orden atribuida a su nuevo director general.

“Con respecto a versiones difundidas en redes sociales y espacios digitales sobre una supuesta instrucción del titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Mtro. Juan Carlos Carpio Fragoso, para acelerar procesos de jubilación, se aclara que no existe información oficial ni se han ofrecido entrevistas relacionadas al tema”, informó Pemex en un comunicado.

“Los procesos relacionados con jubilaciones, retiros y administración de personal se desarrollan conforme a la normatividad interna, al Contrato Colectivo de Trabajo y a los procedimientos institucionales vigentes”, explicó.

Añadió que cualquier decisión de carácter laboral o administrativo será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de Pemex.

Las versiones surgieron días después de que el pasado 14 de mayo se anunciara la llegada de Juan Carlos Carpio Fragoso a la dirección general de Pemex, en sustitución de Víctor Rodríguez Padilla, quien encabezó la empresa desde octubre de 2024.

Carpio Fragoso es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Antes de asumir la dirección de Pemex, se desempeñó como director de Finanzas de la petrolera y anteriormente ocupó cargos relacionados con administración financiera y manejo de deuda en el sector público.

Durante su trayectoria también fungió como director general de Administración Financiera en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno.

Juan Carlos Carpio destacó que en febrero de 2026 la petrolera concretó una emisión de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos, considerada la colocación más grande realizada por un emisor privado en el mercado local, con una sobresuscripción de 2.5 veces.