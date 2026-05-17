Rescatan a cuatro personas atrapadas en elevador de la Torre Latino

Bomberos rescataron a cuatro personas que quedaron atrapadas en un elevador de la Torre Latino.

El Heroico Cuerpo de Bomberos rescató a cuatro personas se quedaron atrapadas en uno de los elevadores de la Torre Latinoamericana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Informo que atendimos el rescate de cuatro personas atrapadas en un elevador, en la Torre Latinoamericana. No se reportan personas lesionadas”, explicó Juan Manuel Pérez Cova, director general de los bomberos.

En imágenes compartidas por el funcionario se puede apreciar el momento del rescate.

Hasta el momento se desconocen las causas de las fallas de los elevadores.

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