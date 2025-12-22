‘No parecía que pudiera haber alguien vivo’: Hombre narra rescate en avión de la Marina que se desplomó

Un hombre llamado Sky Decker narró el momento en el que rescató a una mujer con vida de la aeronave de la Marina que se desplomó.

Sky Decker, un hombre estadounidense que estuvo cerca del desplome de la aeronave de la Marina en Galveston, Texas, narró cómo fue el momento en el que rescató a una mujer con vida del accidente.

La tarde de este lunes 22 de diciembre, mientras Sky Decker iba en lancha con su familia, escucharon el choque del avión tras su desplome, por lo que fueron a buscar dónde cayó.

Incluso ayudaron a dos oficiales de policía a llegar a la zona del accidente, donde la mayoría del avión Beechcraft King Air, con matrícula NX 1209, estaba “casi sumergida”.

Dentro de la aeronave que se desplomó en Estados Unidos, Sky Decker escuchó a una mujer gritar y se lanzó al agua para rescatarla con vida.

Sobre ese momento, el hombre explicó que ella estaba en la parte trasera de la aeronave, y él en un principio no pensaba que hubiera alguien con vida ahí dentro; sin embargo, escuchó los gritos.

Al llegar a la aeronave, hizo a un lado los asientos rotos y todo lo que le impedía salir de la aeronave, para que finalmente la mujer fuera puesta a salvo.

Minutos más tarde, sacó el cuerpo de un hombre fallecido por el accidente aéreo. “Creo que llevaba mucho tiempo en el agua y ya había muerto”, explicó el hombre a NMás.

Confirman muerte de niño que iba en avión de la Marina que ayudaba a Michou y Mau

Además de explicar cómo ayudó a salvar a la mujer, Sky Decker comentó que su hijo vio a un niño muerto tras el accidente aéreo, que estaba en otra embarcación cercana.

“Mi hijo estaba en la lancha, y él vio al niño que murió en la otra embarcación”, explicó el hombre.

Con ello, el menor de edad, a quien posiblemente habría ayudado la fundación Michou y Mau con traslado y atención a quemaduras en el hospital infantil Shriners, en Galveston. Michou y Mau también ayudó en septiembre pasado a la bebé Jazlyn, sobreviviente de la explosión de la pipa en Iztapalapa.

La Marina explicó únicamente que realizaba una misión de apoyo en coordinación con Michou y Mau, en un vuelo humanitario del cuál no revelaron detalles relacionados sobre la o las personas que iban a atender en Estados Unidos.

Michou y Mau se pronunció respecto al accidente, además de que se solidarizó con las víctimas.

"En Fundación Michou y Mau expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos. Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras“, escribió Michou y Mau.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también lamentó el desplome de la aeronave de la Marina, y aseguró que a través del Consulado Mexicano en Houston, Texas, se mantendrá en coordinación con las autoridades locales para dar apoyo y asistencia a las familias afectadas.

Suman 5 muertos por desplome de avión de la Marina

La Marina comentó que hasta el momento van cinco personas muertas tras el desplome de la aeronave en Galveston, Texas.

Aunque en un principio comentó que la cifra era de cuatro personas sobrevivientes, más tarde confirmó que solo hay dos, además de que hay una persona aún sin localizar tras el accidente.

El sheriff de Galveston, Texas, Jimmy Fullen, había confirmado la muerte de cuatro personas nada más.

Se desconoce si las personas muertas tras el accidente son marinos o civiles.