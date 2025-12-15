‘Nos desplomamos’: ¿Qué sabemos del jet que despegó en Acapulco y cayó cerca del Aeropuerto de Toluca?

La aeronave, un Cessna Citation 650, cubría la ruta Acapulco–Toluca antes de desplomarse cerca del aeropuerto del Edomex.

Un jet privado se desplomó en el Valle de Toluca, Estado de México, la tarde de este lunes 15 de diciembre. El siniestro dejó un saldo de 10 personas muertas, los 2 pilotos y los 8 pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca Lic. Adolfo López Mateos.

Minutos antes del incidente, el piloto había informado sobre problemas con el avión y mandó un mensaje de emergencia a la torre de control.

Tras el ‘avionazo’, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia, por lo que equipos de rescate federales y locales se movilizaron a la zona.

¿Quiénes serían las víctimas del avionazo en el Edomex?

Los primeros reportes de las autoridades sobre las víctimas del avionazo indican que tres menores de edad viajaban a bordo.

Según la autoridades del Estado de México, la lista de víctimas incluye a:

Raúl, de cuatro años,

Natalia, de dos años,

Ximena, de nueve años,

Gustavo Palomino Olet, de 50 años,

Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años,

Raúl Gómez Ruiz, de 60 años,

Raúl Gómez Buenfil, de 31 años,

Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años,

Piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años, y

Copiloto Walding Sánchez Manzano de 72 años.

¿Qué tipo de avión se desplomó en Toluca?

La aeronave, un Cessna Citation 650, cubría la ruta Acapulco–Toluca cuando perdió contacto con la torre de control y terminó cayendo sobre un campo de futbol y una nave industrial, ubicados en la colonia Reforma, en el municipio de San Mateo Atenco.

Hasta esta tarde, las autoridades no han confirmado aún la identidad de las víctimas ni las causas oficiales del siniestro, aunque ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Los aviones modelo Cessna Citation 650 son aeronaves ejecutivas utilizadas comúnmente para vuelos corporativos y de transporte privado de media distancia.

La matrícula del avión siniestrado es XA-PRO, de acuerdo con información confirmada por autoridades aeronáuticas. El vuelo había salido del puerto de Acapulco a las 12:02 horas del lunes, conforme al plan de vuelo presentado ante las instancias correspondientes.

Según la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el accidente se registró a las 12:31 horas, es decir, poco menos de media hora después del despegue, cuando la aeronave se aproximaba a su destino en el Estado de México.

¿Cuál fue la última comunicación del piloto con la torre de control?

Minutos antes del accidente, uno de los pilotos del avión envió un mensaje a la torre de control.

“Nos estamos desplomando. Papa. Romeo. Oscar”, se escucha en el mensaje dado a conocer en ForoTV.

¿Dónde ocurrió el avionazo?

El jet despegó del Aeropuerto de Acapulco con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca.

El desplome ocurrió en una zona urbana e industrial del municipio de San Mateo Atenco, específicamente entre las calles Reforma, en el municipio de San Mateo Atenco. La aeronave impactó primero contra un campo de futbol y posteriormente contra una nave industrial, lo que generó daños materiales adicionales.

Tras el impacto, personas que se encontraban en las inmediaciones intentaron brindar auxilio, aunque las condiciones del accidente y el incendio posterior dificultaron cualquier acción inmediata.

Además, autoridades municipales indicaron que se desalojó a los vecinos que viven en las dos colonias aledañas a la zona del avionazo.

Pidieron también evitar circular por la zona.

¿Qué sabemos sobre las causas preliminares del desplome?

Fuentes consultadas por El Financiero señalaron que la aeronave habría presentado un fallo de motor como causa preliminar de su desplome.

Las autoridades han subrayado que cualquier conclusión definitiva dependerá del análisis técnico especializado.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que, tras el accidente, se activaron de forma inmediata los servicios de emergencia y las coordinaciones interinstitucionales para atender el suceso.

En la investigación participan:

AFAC,

Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA), y

Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Estas instancias serán responsables de determinar las causas del accidente y emitir, en su momento, un informe oficial.

A nivel local, el ayuntamiento de San Mateo Atenco informó que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y otros cuerpos de emergencia acudieron al sitio para asegurar la zona, atender el incendio y descartar riesgos adicionales para la población.

Con información de Aldo Munguía y Quadratín.