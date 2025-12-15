(VIDEO) Jet privado que venía de Acapulco se desploma cerca del Aeropuerto de Toluca; hay 8 muertos

Una avioneta se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Un jet privado, con matrícula XA-PRO, se desplomó la tarde de este lunes 15 de diciembre sobre naves industriales, en la colonia Reforma, en el municipio de San Mateo Atenco, ubicado en el Valle de Toluca, por causas que hasta el momento no han sido confirmadas.

Tras el accidente, que ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca “Lic. Adolfo López Mateos”, se elevó una densa columna de humo negro. De acuerdo con resportes preliminares, en la aeronave iban a bordo ocho personas, dos pilotos y seis pasajeros, quienes habrían fallecido.

Según fuentes consultadas por El Financiero, la aeronave accidentada habría presentado un fallo de motor como causa preliminar de su desplome. La matricula del jet privado es la XA-PRO. La aeronave salió de Acapulco a las 12:02 de la tarde.

Hasta el momento se ha informado que la aeronave cayó sobre un campo de futbol y una nave industrial, ubicadas entre las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán; personas se movilizaron para intentar brindar auxilio a quienes pudieron haber resultado afectados por el desplome.

El ayuntamiento de San Mateo Atenco informó que al lugar trabajan elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y otros cuerpos de emergencia para atender la situación.