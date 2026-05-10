Anduvieron como en ‘HOME’: La ruta de BTS del Edomex a CU; Los lugares que visitaron en México

Los conciertos de BTS en México no impidieron que aprovecharan su visita para pasearse por la Ciudad de México y por otros lugares del Estado de México, desde ir a las luchas hasta meditar un poco en una de las áreas verdes o admirar uno de los museos.

Los autores del álbum Arirang tuvieron tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros y, en sus descansos, aprovecharon para conocer a Místico, uno de los luchadores más populares, o darse una vuelta por otros lugares para descansar.

Inclusive, durante su visita, BTS estuvo en Palacio Nacional junto con Claudia Sheinbaum para saludar a los más de 50 mil integrantes del ARMY que se reunieron en las inmediaciones del inmueble.

Los integrantes de BTS se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (Foto: X @claudiashein)

¿Qué lugares visitó BTS en su visita a México?

Los artistas surcoreanos no siempre fueron juntos a los lugares de interés cultural a los que asistieron en México; a otros fue solo uno de ellos.

RM visitó el Museo Anahuacalli y la UNAM

RM, integrante de BTS, decidió pasar un rato a solas en el Museo Anahuacalli, ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde se exhiben obras de Diego Rivera y retratos de Frida Kahlo.

Además, al salir, fue a Ciudad Universitaria, donde visitó el Espacio Escultórico, un sitio inaugurado en 1979, considerado una obra de arte ambiental que consiste en un anillo de prismas de concreto sobre un mar de lava petrificada, ubicado en la Reserva Ecológica de la UNAM.

RM, fiel a su estilo, realizó lo que los integrantes del ARMY llaman “Namjooning”, lo que significa una conexión con la naturaleza y “apreciar la belleza” de los lugares a los cuales va.

Los momentos del rapero del grupo BTS fueron compartidos en su cuenta oficial de Instagram.

V en el Estado de México

V, cantante de BTS, se escapó aún más lejos, pues fue al museo La Cuadra, ubicado en el Estado de México.

Este es un espacio cultural muy reciente, pues según su página oficial fue inaugurado en 2025 como un lugar dedicado al arte contemporáneo y la arquitectura.

V compartió en sus redes sociales algunas de las fotos que tomó mientras paseaba por los salones y salas de exposiciones del lugar.

BTS visitó Palacio Nacional

Previo a los conciertos de BTS, el grupo también tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el pasado 6 de mayo.

En la reunión, salieron a uno de los balcones del inmueble para saludar a las más de 50 mil personas que se reunieron para verlos tan solo unos segundos.

BTS en la Arena México

Aunque no todos los integrantes de BTS prefieren los planes tranquilos, otros optaron por ir a disfrutar uno de los espectáculos más representativos de México: la lucha libre.

Jungkook, Jin, Jimin y Suga se dieron el tiempo de ir a la Arena México para presenciar uno de los combates de Místico, luchador popular a nivel internacional.

En los videos difundidos en redes sociales, se les ve “mentándosela” a los luchadores en el ring y sorprendidos por los vuelos y golpes entre los gladiadores.

Al término del enfrentamiento, ellos saludaron a Místico, quien salió con una chamarra con los nombres de los integrantes del grupo, la cual firmaron los BTS en la función de lucha libre.

BTS explica por qué fueron a las luchas

Suga, uno de los cantantes que fue a las luchas, explicó que desde muy pequeño, antes de ser famoso, se volvió fan de este deporte.

“Cuando estaba en la secundaria, yo manejaba una fanpage dedicada a la lucha libre, mi favorito era Rey Mysterio y también Eddie Guerrero. Me divertí muchísimo ayer, esta mañana encendí la TV y nos vimos en las noticias porque fuimos a las luchas, me voy de México solo con buenos recuerdos, muchas gracias”, declaró en el concierto de BTS del pasado 9 de mayo.

Finalmente, prometió que regresarían el próximo año.