Venganza ARMY: Fans de BTS identifican a revendedores y los registran en llamadas de UVM

Los integrantes del ARMY tomaron medidas ante los revendedores de boletos para los conciertos de BTS. (Foto: EFE/IAGemini)

No provoques a los integrantes del ARMY: El fandom de BTS tomó algunas medidas en contra de los revendedores de boletos en medio de las peticiones que realizaron a la Profeco para solicitar transparencia y explicaciones de diferentes ‘irregularidades’ que existieron en la preventa.

Una de ellas fue identificar a distintos revendedores de boletos de BTS que utilizaron sus redes sociales para promover y ofrecer las entradas a los usuarios interesados, pero el ARMY no se quedó de brazos cruzados, los identificaron y los registraron en una universidad privada.

Se trató de la Universidad del Valle de México (UVM), donde ingresaron los datos personales en las solicitudes de información para la inscripción a las distintas licenciaturas que se ofrecen.

En las redes sociales se difundieron algunas imágenes de cómo los ARMY registraron a los presuntos responsables de esta práctica en la solicitud de información para una carrera, incluso la mayoría fueron acreedores a una beca en el pago de la colegiatura mensual.

El suceso desató memes del caso BTS y elogios a las fans del grupo de KPop por enfrentar la venta de entradas realizada por los intermediarios.

Además, compartieron una lista de todas las opciones que el fandom tiene para inscribir a los revendedores de entradas para los conciertos de BTS y son las siguientes:

Universidades privadas

Plata card u otras tarjetas de bancos

Cursos de inglés en empresas privadas

Solicitud de préstamos

Distintas escuelas de cursos online

¿Cuáles son las inconformidades del ARMY tras la preventa de boletos de BTS?

La preventa y venta general de boletos de BTS para los tres conciertos confirmados, hasta el momento, en el Estadio GNP Seguros, dejó inconformes al fandom de los intérpretes de ‘Dynamite’.

Desde quejas acerca de que la plataforma Ticketmaster no funcionaba adecuadamente e impedía el acceso a pesar del registro previo, hasta señalar una venta en taquillas del inmueble a pesar de que en la información oficial publicada por OCESA se mencionaba que era “exclusiva en línea”.

En las redes sociales se difundieron distintos documentos a nombre de los integrantes del ARMY donde señalaron y pidieron lo siguiente:

Irregularidades y Exigencias del ARMY

Habilitaron venta física en taquilla, a pesar de que era “venta exclusiva en línea”

Acceso preferencial a revendedores

Reventa con precios elevados sin un tope

Precios dinámicos aplicados sin aviso previo durante la preventa

Problemas en la interfaz de la plataforma digital Ticketmaster

Falta de medidas para garantizar el acceso equitativo

Exigencia de una intervención e investigación a Ocesa realizada por Profeco

Cancelación de boletos para BTS calificados como irregulares y de revendedores

Sanciones por no respetar condiciones de venta originales

Profeco responde a las ARMY tras denuncias

Iván Escalante, titular de la Profeco, informó el pasado 26 de enero que actualmente existe un proceso abierto por presuntas infracciones contra la ley a Ocesa por falta de transparencia en venta de boletos para conciertos de BTS en México.

Como respuesta a las peticiones del ARMY, por ahora se preparan nuevos lineamientos como que se otorgue información precisa del mapa del recinto con los precios definidos por área, esto por lo menos un día antes del inicio de la primera venta.

Además, del desglose del costo final de la entrada, ya con los cargos que se aplicaron.

Asimismo, la Profeco informó que investiga a distintas plataformas digitales de reventa de tickets por permitir y recaer en supuestas prácticas abusivas y desleales.