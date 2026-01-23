‘Take two’ mi dinero: Boletos en reventa para BTS en México alcanzan hasta 190 mil pesos

Algunos sitios de reventa de boletos presuntamente tienen disponibles entradas para los conciertos de BTS en México.

¿Cuánto estás dispuesto a pagar por una entrada? Pese a que este viernes se realizó la preventa para BTS en México y la venta general será este sábado, ya hay varios sitios en internet con boletos en reventa.

Muchas integrantes del ARMY reaccionaron en redes sociales ante diversos usuarios que “compraron boletos por error y los ponían a la venta”, o páginas de reventa con entradas ya disponibles en más de 190 mil pesos.

Esta situación causó molestia en el fandom, pues este 23 de enero se realizó apenas la preventa para fans con membresía ARMY, mientras la venta general será el 24. Y muchas seguidoras de la boyband coreana no alcanzaron boletos.

¿Cuánto cuesta un boleto para BTS en México? Zonas y precios

La preventa se retrasó un día ya que Ocesa dio a conocer los precios oficiales de BTS en México el jueves, destacando cuánto cuesta un boleto en las diferentes zonas del Estadio GNP Seguros.

Además, explicó que no habría precios dinámicos, puesto que Ticketmaster no maneja este tipo de tarifas a los eventos.

En el mapa de los conciertos de BTS en México, destaca el escenario 360 y que no habrá zonas generales, como en la mayoría de eventos. Son ocho zonas en total, y cada una tiene un precio diferente, con cargos por servicio ya incluidos:

Además, están disponibles los paquetes VIP de BTS; su precio es de 17,782 pesos, y también se vendieron en la preventa ARMY de este viernes. Habrá más disponibles para la venta general del 24 de enero.

Boletos de BTS en México 2026: Lista de precios en reventa

Apenas unos minutos después de que se abriera la preventa ARMY Membership, en redes sociales algunos usuarios aseguraron tener boletos de BTS disponibles para venta.

Por lo general, en Facebook no dan información y piden a los interesados enviar mensaje privado para confirmar precios y método de entrega/transacción, mientras en X piden que los interesados comenten para enviar la información.

Además, hay sitios de reventa como Viagogo que ya tienen disponible un apartado para las tres fechas de BTS en la CDMX, que son el 7, 9 y 10 de mayo. Y los costos son considerablemente mayores.

Por ejemplo, para la fecha del 9 de mayo, en Viagogo hay entradas hasta en 190 mil 675 pesos para los boletos que en Ticketmaster generalmente cuestan 13 mil 330 pesos. La página tiene diferentes rangos de costo dependiendo la fecha a la que desees asistir:

7 de mayo: de 8,994 a 108,732 pesos.

9 de mayo: de 10,342 a 190,675 pesos.

10 de mayo: de 9,000 a 121 mil 992 pesos.

Los precios en reventa alcanzan hasta 190 mil pesos. (Foto: Captura de pantalla viagogo.com)

Además del precio del boleto, la página de reventa suma un costo por impuestos, por lo que tu boleto puede salir más caro todavía, eso sin contar que no está cien por ciento seguro.

Recomendaciones para comprar boletos para BTS

La principal recomendación es no comprar boletos en reventa, pues además de que significa alimentar el mercado, se fomenta el ‘quitarle’ la posibilidad a una verdadera ARMY de entrar al evento al precio original.

La venta general inicia el 24 de enero a las 9:00 horas, por lo que te recomendamos entrar minutos antes a la fila virtual de Ticketmaster con tu cuenta previamente abierta y tener tu método de pago (tarjeta de crédito/débito) correctamente registrada.