Clima en Tlalnepantla de Baz: Calor y lluvias ligeras para el martes 16 de junio

Se espera calor y lluvias para el Estado de México.

Los habitantes de Tlalnepantla de Baz, en el Valle de México, se preparan para un martes 16 de junio de 2026 con condiciones atmosféricas mayormente nubladas. Se anticipa una jornada con temperaturas moderadas y una probabilidad de precipitación del 50%.

¿Qué temperaturas se prevén mañana en Tlalnepantla de Baz?

La temperatura promedio para mañana se sitúa en los 19.2°C, ofreciendo un ambiente templado. La mínima esperada durante las primeras horas del día será de 13.0°C, ideal para quienes inician actividades temprano.

Por la tarde, el termómetro podría alcanzar una máxima de 26.0°C, marcando un día sin extremos térmicos. La condición general será de cielo nublado, lo que ayudará a mantener una atmósfera fresca a lo largo de la jornada.

¿Habrá lluvias o fuertes vientos en Tlalnepantla mañana?

La probabilidad de lluvias se mantiene en 50%, sugiriendo la posibilidad de chubascos intermitentes. Se recomienda a los residentes estar atentos a los cambios en el ambiente y llevar consigo un paraguas ligero.

Respecto al movimiento del aire, se pronostica una velocidad del viento moderada de 6.0 km/h. Estas condiciones son típicas para la región y no se esperan ráfagas que generen inconvenientes significativos en el municipio.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Tlalnepantla de Baz?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima estable para los próximos días. El lunes 15 de junio reportó máximas de 26°C; el martes 16 de junio, 27°C; y el miércoles 17 de junio, 24°C, siempre con cielo nublado.

La tendencia general para el pronóstico extendido indica días con nubosidad constante y temperaturas templadas. Se recomienda a los ciudadanos de Tlalnepantla de Baz considerar estas condiciones para la planificación de sus actividades.

¿Qué recomendaciones de salud se emiten para Tlalnepantla?

Ante la presencia de cielo nublado y posibles lluvias, es fundamental mantenerse hidratado. Se aconseja beber líquidos constantemente, incluso si el ambiente no se siente caluroso, para favorecer el bienestar general.

Para quienes realizan actividades al aire libre, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. Aunque el sol no sea directo, la protección solar sigue siendo importante, así como llevar un paraguas o impermeable por la probabilidad de lluvia.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.