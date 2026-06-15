‘Cabezazo’ de García Harfuch al crimen: Detienen a Iván ‘N’, ‘El 24′, líder del narco en norte de México

En total, 11 personas señaladas de pertenecer a grupos del crimen organizado, fueron capturadas en Sinaloa.

Fue capturado Iván ‘N’, alias ‘El 24′, señalado de liderar una organización criminal en el norte de México, informó el Gabinete de Seguridad de Omar García Harfuch este lunes 15 de junio.

El capo fue detenido junto con otras cuatro personas en un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; Marina de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Sinaloa.

Otras siete personas fue aprehendidas en despliegues en El Rosario y Mazatlán, agregó el Gabinete de Seguridad en un comunicado. Entre el armamento asegurardo estaba un fusil Barret y más de 6 mil cartuchos, así como chalecos antibalas y vehículos.

El grupo encabezado por el secretario Omar García Harfuch añadió que en Culiacán y Cosalá también fueron desmanteladas seis “areas de concentración” utilizadas para la fabricación de metanfetaminas.

Según las autoridades, estas acciones afectan los beneficios de la delincuencia organizada por un valor estimado de 110 millones de pesos (6.4 millones de dólares) y se enmarcan dentro del “reforzamiento de la seguridad” de Sinaloa.

¿Cuál es la estrategia especial del Gabinete de Seguridad para Sinaloa?

En la ‘mañanera’ del 27 de mayo, el Gobierno de México explicó que se ha logrado el debilitamiento de las capacidades operativas, financieras y logísticas de facciones del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad destacó que alrededor de 2 mil 500 generadores de violencia en Sinaloa ya están en las manos de las autoridades, a quienes se les aseguró 5 mil 500 armas de fuego y más de un millón de cartuchos.

García Harfuch dijo que las autoridades quitaron 68 mil kilogramos de droga a los grupos del crimen organizado y destruyeron más de 2 mil laboratorios clandestinos.

“Entre octubre del 2024 y abril de 2026, el promedio diario de víctimas por homicidio doloso se ubicó en 3.8, lo que representa una reducción de casi 45 por ciento en el promedio diario de homicidios desde junio de 2025″, sumó.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuarán fortaleciendo la coordinación, el despliegue territorial, las capacidades de inteligencia y operaciones focalizadas para seguir disminuyendo la violencia y avanzar en la pacificación” de México, resaltó García Harfuch.

En abril, el Departamento de Justicia estadounidense acusó al gobernador estatal, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de colaborar con una de las facciones de la organización del narcotráfico Los Chapitos, vinculada a los hijos del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Con información de EFE