No se esconden: FGR confirma que funcionarios acusados por EU comparecieron en México

Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de la Interpol, así como tampoco la tienen los otros nueve funcionarios acusados por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que cinco de los 10 funcionarios señalados por vínculos con Los Chapitos ya comparecieron ante las autoridades.

Las investigaciones continuarán con el objetivo de delegar responsabilidades en caso de que se compruebe algún delito.

Además, la información obtenida hasta el momento servirá para atender las líneas de investigación, con el objetivo de “llegar a la verdad” del caso.

Gobernación negó ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha

Las declaraciones de Ulises Lara coinciden con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, que negó cualquier ficha roja contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia.

"Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra“, escribió la dependencia en un comunicado.

Rubén Rocha acude a la FGR y niega nexos con el Cártel de Sinaloa

Los rumores sobre una ficha roja de la Interpol ocurren luego de que Rubén Rocha acudiera esta semana a comparecer ante la FGR por las acusaciones de Estados Unidos en su contra.

Tras su comparecencia, el exmandatario aseguró que no dejará de luchar “porque la verdad prevalezca”, además de que tiene la determinación de acudir a todos los llamados que le hagan las autoridades y en el momento que sea necesario.

Con ello, dio su respaldo a la 4T, y aseguró que el Gobierno ha saneado y legitimado, a través de acciones reformadoras, “la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”.

Rubén Rocha ha negado cualquier nexo con el Cártel de Sinaloa, especialmente con Los Chapitos, que en 2024 presuntamente habrían pactado una reunión junto con él y el funcionario asesinado, Héctor Melesio Cuén, en la que ‘traicionaron’ a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y lo entregaron a Estados Unidos en contra de su voluntad.