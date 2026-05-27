Rubén Rocha no tiene ficha roja de la Interpol por acusación de EU, aclara Secretaría de Seguridad

Rubén Rocha, gobernador con licencia, compareció ante la FGR por la acusación de EU.

No hay una notificación roja de la Interpol en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señaló este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En un mensaje en redes sociales, la SSPC informó que realizó consultas con instancias nacionales e internacionales al respecto de la posible ficha roja de Interpol contra Rocha Moya, acusado recientemente por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente para beneficiar supuestamente a Los Chapitos.

Rubén Rocha acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) el martes para comparecer luego de ser acusado por EU sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. El gobernador con licencia compareció en la sede de Culiacán.

Luego de su cita, Rocha dijo que acudirá a cualquier llamado de la autoridad investigadora y dijo que luchará para que la verdad prevalezca. Ha negado las acusaciones en su contra.

Rocha Moya pidió licencia para separarse de su cargo como gobernador el pasado 1 de mayo y señaló como “falsas y dolosas” las acusaciones que realizó la autoridad estadounidense. En su lugar, el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina.

¿De qué acusa Estados Unidos al gobernador Rubén Rocha?

A finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a 10 políticos mexicanos de Sinaloa por presuntamente tener una red que favorecía las actividades ilícitas de Los Chapitos.

Entre los acusados está el gobernador Rubén Rocha, quien pidió licencia; el senador morenista Enrique Inzunza, y otros.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Rocha y otros funcionarios habrían conspirado “con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”.

Según la justicia estadounidense, Rubén Rocha tenía una relación con el Cártel de Sinaloa y estaba estrechamente vinculado con Los Chapitos, facción conformada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

EU sostuvo que todos los acusados, incluyendo a Rocha, han abusado de sus cargos y su autoridad para facilitar las operaciones ilícitas del grupo criminal. La autoridad estadounidense afirmó en su investigación que Los Chapitos ayudaron a Rocha a ganar las elecciones que lo llevaron a ser gobernador de Sinaloa, al secuestrar e intimidar a rivales.

Estados Unidos declaró al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos criminales como grupos terroristas.

EU advirtió que el Cártel de Sinaloa opera con libertad y que ello no sería posible sin el respaldo de “políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que están en su nómina”.