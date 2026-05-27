Trump quiere ver ‘de lejitos’ a estadounidenses expuestos al ébola; planea confinarlos en Kenia

EU suspendió los trámites de visa para el Congo, Sudán del Sur y Uganda por el brote de ébola.

La administración de Donald Trump planea desviar a Kenia a los ciudadanos estadounidenses que hayan estado expuestos al virus del ébola para su observación y tratamiento, en lugar de repatriarlos para ser atendidos en unidades especializadas, reveló The New York Times este miércoles 27 de mayo.

La medida se produce en medio de un preocupante brote de ébola en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, que ya ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote se ha disparado a más de 1 mil casos y más de 230 muertes en apenas once días desde su anuncio oficial.

Brote de ébola en África: ¿Qué instalación construye EU en Kenia?

Según las fuentes del NYT, que hablaron bajo condición de anonimato, un equipo del Servicio de Salud Pública de EU está siendo entrenado para desplegarse en Kenia.

Allí, en coordinación con los departamentos de Estado, Defensa y Salud, Washington está habilitando una instalación para que los ciudadanos estadounidenses puedan pasar la cuarentena o recibir tratamiento médico contra el ébola.

Expertos en salud pública consultados por The New York Times han expresado su profunda preocupación y sorpresa ante esta decisión. El doctor Tom Inglesby, director del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, recordó el “fuerte compromiso ético” de atender al personal en suelo estadounidense con los mejores recursos posibles.

El doctor Craig Spencer, experto en salud pública de la Universidad de Brown y superviviente de ébola tras contagiarse en Guinea en 2014, calificó la medida de “abdicación dramática de lo que debemos a los nuestros”, dudando además de que una instalación temporal en Kenia pueda igualar la sofisticación de los centros construidos en EU.

La semana pasada, el Gobierno de Trump invocó una ley de salud pública conocida como Título 42 para prohibir la entrada a EU de inmigrantes y residentes permanentes legales que hubieran estado en el Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos.

EU, junto con Canadá y México, se preparan para el Mundial 2026, que tendrá 104 juegos, 78 de los cuales se jugarán en sedes estadounidenses. El Congo, país donde surgió el nuevo brote de ébola, tiene juegos programados en Houston, Texas; Guadalajara, Jalisco; y Atlanta, Georgia.

Uganda cierra su frontera con el Congo

Las autoridades ugandesas ordenaron este miércoles 27 de mayo el cierre inmediato de la frontera con el Congo ante el aumento de casos de ébola y la aparición de nuevos casos en Uganda.

La decisión fue tomada por un grupo de trabajo local contra el ébola, liderado por la vicepresidenta Jesca Alupo, tras el incremento de trabajadores sanitarios ugandeses expuestos al virus por pacientes congoleños que cruzaron la frontera antes de que se declarara el brote el 15 de mayo.

Uganda ha notificado siete casos de ébola, incluido el primer caso, el de un hombre de 59 años que falleció en Kampala, la capital, el 14 de mayo.

Con información de AP