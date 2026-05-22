OMS eleva a ‘muy alto’ el riesgo por el brote de ébola en África: Van 750 contagios y 177 muertes

El brote está causado por la rara cepa Bundibugyo, uno de varios tipos que provocan la enfermedad del ébola en humanos.

El brote de ébola en África central se está “propagando rápidamente”, declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que complica los esfuerzos para contener una rara cepa del virus para la que no existe un tratamiento ni una vacuna aprobados.

La agencia elevó su evaluación de riesgo a “muy alta” en República Democrática del Congo, donde se registran casi 750 casos sospechosos y 177 muertes presuntamente causadas por la enfermedad.

También se confirmaron dos casos, incluida una muerte, en la vecina Uganda después de que las personas viajaran desde RDC.

¿Qué se sabe del nuevo brote de ébola en el Congo?

El brote está causado por la rara cepa Bundibugyo, uno de varios tipos que provocan la enfermedad del ébola en humanos.

No existe una vacuna específica contra esta nueve cepa de ébola y la tasa de mortalidad por infección alcanza el 50 por ciento.

Parece haber circulado durante unos dos meses por la provincia oriental congoleña de Ituri, una región minera afectada por conflictos, antes de que las autoridades reconocieran la gravedad de la situación.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló el viernes a la prensa que el brote es “especialmente complicado” debido a los combates, el desplazamiento de personas y la población flotante de mineros.

“Existe una desconfianza significativa hacia las autoridades externas entre la población local”.

Declaran emergencia sanitaria global por brote de ébola

Este mes, Tedros tomó la medida sin precedentes de declarar una emergencia sanitaria global antes incluso de convocar al comité de emergencia de la OMS, debido a la velocidad y magnitud del brote.

Gobiernos de todo el mundo están endureciendo los controles fronterizos y la preparación para cuarentenas mientras las autoridades sanitarias trabajan para contener el brote.

Una cumbre India-África prevista para comenzar a fines de mayo en Nueva Delhi fue pospuesta indefinidamente.

Uganda cerró de facto su frontera con RDC, suspendiendo vuelos hacia y desde el país, así como todo el transporte público salvo el destinado al traslado de mercancías y alimentos.

También suspendió los mercados semanales en regiones de alto riesgo, donde las comunidades suelen cruzar la porosa frontera para comerciar y comprar productos esenciales.

¿Cuál es el tratamiento contra el ébola?

En RDC, el rastreo de contactos se amplió a mil 400 personas, según indicó Anne Ancia, representante de la OMS en el país. Agregó que se espera que el número de casos siga aumentando, lo que refleja que la respuesta al brote se está consolidando. “Estamos rezagados, todavía no tenemos la situación bajo control”, afirmó.

El organismo está evaluando realizar ensayos clínicos de posibles tratamientos como parte de la respuesta. Uno de ellos es Obeldesivir, un antiviral fabricado por Gilead Sciences Inc., como tratamiento tras la exposición para contactos de alto riesgo.

El calendario de cualquier ensayo también depende de los gobiernos de los países afectados por el brote.

Un grupo asesor técnico de la OMS se reunió el martes para discutir qué posibles vacunas deberían priorizarse.

Dos vacunas contra el ébola fueron desarrolladas durante un brote de varios años en África occidental hace una década, una de Merck & Co. y otra de Johnson & Johnson. Sin embargo, ambas fueron diseñadas para bloquear la cepa Zaire del virus, más común y letal.

La agencia está analizando posibles candidatos a vacunas, aunque todavía no se completó ninguna priorización definitiva, dijo Sylvie Briand, científica jefe de la OMS.

La vacuna Ervebo de Merck, desarrollada para la cepa Zaire, no fue recomendada como opción principal debido a la “muy poca evidencia” de que ofrezca protección cruzada contra la cepa Bundibugyo, señaló.

Briand dijo que un candidato más prometedor es una vacuna rVSV similar a la inyección Ervebo, pero diseñada para la cepa Bundibugyo. Sin embargo, actualmente no hay dosis disponibles para ensayos clínicos y podrían pasar entre seis y nueve meses para preparar suministros si se prioriza su desarrollo.

El virus Bundibugyo fue identificado por primera vez en Uganda en 2007, después de que las autoridades sanitarias tardaran cinco meses en entender por qué pacientes con síntomas similares al ébola daban negativo para las cepas conocidas.