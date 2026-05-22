¿De qué acusan a la alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Yanet que ya está detenida?

La alcaldesa de Jiquipilas fue detenida por extorsión agravada, según informó la Fiscalía del estado.

Blanca Yanet ‘N’ fue destituida como presidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, debido a las acusaciones que hay en su contra.

La alcaldesa tiene dos peticiones de juicio político por la Fiscalía de Chiapas luego de ser señalada de presuntamente exigir un millón de pesos para establecer una empresa dentro del municipio.

Por dicha acusación, la Fiscalía del estado promovió el desafuero de la funcionaria para después ejecutar alguna acción penal en su contra.

Más tarde, la alcaldesa fue detenida por extorsión agravada, según informó la Fiscalía del estado.

¿Qué sabemos de la detención de la alcaldesa de Jiquipilas?

A través de un video en redes sociales, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que se solicitó la orden de aprehensión contra la alcaldesa por extorsión agravada.

“A la víctima le fue exigida la cantidad de un millón de pesos para poder establecer una empresa dentro del territorio de Jiquipilas”, explicó.

Además de Yanet Chiu, de Morena, la Fiscalía solicitó la declaratoria de procedencia y desafuero de otros seis funcionarios del Ayuntamiento de Ocozocoautla, entre quienes están la síndico municipal y cinco regidores.

Todos ellos están acusados de delitos de extorsión agravada, presuntamente por el mal uso de recursos públicos.

“La Fiscalía General del Estado ejecutó órdenes de aprehensión en contra de Blanca Yaneth ‘N’ como presunta responsable del delito de abuso de autoridad, y de Guadalupe ‘N’ como presunta responsable del delito de extorsión agravada, por hechos ocurridos en el municipio de Jiquipilas. Asimismo, en contra de Olivia ‘N’, presunta responsable del delito de abuso de autoridad, por hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla", agregó la fiscalía en el comunicado.

Pleno de Chiapas destituye a edil de Jiquipilas por corrupción

Con 35 votos a favor, el Congreso local determinó este jueves la separación inmediata de Blanca Yanet Chiu como presidenta municipal de Jiquipilas, tras un proceso jurídico por delitos de corrupción.

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria, luego de que el fiscal notificara al Legislativo sobre la situación legal de la funcionaria.

La causa penal 178/2026, instruida por un juez de control del distrito de Tuxtla, Cintalapa y Jiquipilas, señala a Chiu López por hechos cometidos en agravio de la empresa Grupo Abimarca S.A. de C.V.

Tras declarar la falta al cargo, los diputados designaron a Benérita Vela como nueva presidenta municipal, quien asumió funciones el 21 de mayo para asegurar la gobernabilidad en el municipio en Chiapas.

*Con información de Quadratín