Enrique Riquelme pasa la primera prueba por el Real Madrid: Tiene aval de bancos

La candidatura formal no ha sido llevada a cabo todavía por un Enrique Riquelme que tiene atado el aval bancario necesario para postularse como potencial sustituto de Florentino Pérez. [Fotografía. EFE]

La candidatura encabezada por el empresario Enrique Riquelme, quien comunicó el jueves a la junta electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del club frente a Florentino Pérez, asegura tener cerrado el aval que, entre otros requisitos, le permitiría formar parte de la carrera electoral.

De acuerdo con la agencia EFE, el presidente de Cox Energy tendría atados los 187.2 millones de euros de aval correspondientes al 15 por ciento del presupuesto general de gastos del club.

Este, junto a otros como ser español o acumular una antigüedad mínima de 20 años como socio del Real Madrid, es uno de los requisitos indispensables para poder postularse como presidente del conjunto blanco.

Las elecciones para la presidencia del Real Madrid fueron convocadas de forma anticipada por Florentino Pérez, el pasado 12 de mayo en rueda de prensa, a pesar de haber renovado su mandato en enero de 2025 y, por ende, extenderse hasta 2028.

Tras esto, la junta electoral, de conformidad con lo que dispone el artículo 38 de los estatutos sociales del Real Madrid, acordó la convocatoria de elecciones a presidente y junta directiva, empezando por la presentación de candidaturas.

Este plazo finaliza mañana, sábado 23. Ya cuenta con Florentino Pérez como candidato y con Enrique Riquelme habiendo mostrado su intención de presentarse.

En un plazo máximo de 48 horas antes, como marcan las normas electorales del club, el presidente de Cox Energy se lo comunicó a la junta electoral del Real Madrid.

Tras esto, trabajan para presentar un proyecto que sea admitido por dicha junta electoral, algo que harán, o denegarán, “al día siguiente al de presentación de cada candidatura”.

nrique Riquelme El empresario Enrique Riquelme comunicó oficialmente el pasado jueves a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia. (Foto: EFE)

¿Cuándo anunciará Enrique Riquelme su candidatura para la presidencia del Real Madrid?

La candidatura formal no ha sido llevada a cabo todavía por un Enrique Riquelme que tiene atado el aval bancario necesario para postularse como potencial sustituto de Florentino Pérez.

Un paso importante, necesario, pero no definitivo. Así lo aseguró el propio Riquelme durante este viernes.

“Esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final entre esta noche y mañana temprano (de concurrir). Yo soy de los que empujan a tomar esa decisión y a poder estar al frente de la candidatura a partir del lunes”, declaró a los periodistas Riquelme, de 37 años, tras la junta general de su compañía, Cox, celebrada en Sevilla y la presentación de la nueva sede del grupo.

Desde que este jueves comunicó oficialmente a la Junta Electoral del club su intención de presentarse, en cumplimiento de “las nuevas reglas” y que “fue un momento importante”, según el empresario, “no ha cambiado nada” y sigue “trabajando 24/7” para presentar “una candidatura innovadora” y que genere “una ilusión deportiva” para “los próximos años, pero que también tiene que dar resultado en el corto plazo”.