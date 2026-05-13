‘LaLiga es enemiga del Real Madrid’: Florentino justifica mala racha del club en la temporada

Florentino Pérez considera que la prensa ataca al Real Madrid, pero él justificó la temporada del club. (Foto: EFE/LaLiga)

Florentino Pérez justificó la temporada del Real Madrid y responsabilizó a LaLiga por el fracaso del club español al no conseguir ninguno de los títulos posibles.

El presidente del Madrid defendió a sus jugadores, incluso consideró “injusto” que los abuchearan en los partidos y restó importancia al pleito entre Valverde y Tchouameni en los vestidores, que terminó con el uruguayo lesionado.

En cambio, consideró que LaLiga es “enemiga” del club merengue y eso ocasionó que tuvieran malos resultados en la actual temporada.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó que no va a dimitir a su cargo. (Foto: EFE) (Juanjo Martin/EFE)

¿Qué dijo Florentino Pérez sobre los resultados del Real Madrid?

Florentino Pérez concedió una entrevista para el programa español La Sexta, donde tocó diferentes temas, pero se mantuvo en justificar la crisis del Real Madrid en torneos como LaLiga y la Champions League 2026.

Además, la queja en contra del torneo de futbol español estuvo acompañada de declaraciones sobre el caso Negreira, que vincula al Club Barcelona con el pago de dinero al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre 2001 y 2018.

“LaLiga no pregunta, es cómplice, no dicen nada, después nos piden olvidarlo. Estamos esperando la resolución del mayor caso de corrupción en la historia del futbol (...) Es una corrupción. LaLiga es enemiga del Real Madrid, lo tengo que decir, se metieron con nosotros y se metió en una crisis”, declaró.

“Los socios del Madrid están conmigo contra los árbitros de Negreira. El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada”, mencionó en la conferencia de prensa del pasado 12 de mayo.

Además, dejó pasar el tema de la pelea de Valverde con Tchouameni, pues según él, todos los años “los jugadores se golpean”, solo que, contó, actualmente existe una campaña mediática de desprestigio en su contra.

De acuerdo con Pérez, esto no indica que el vestidor del equipo merengue esté roto, solo son problemas aislados entre futbolistas.

A pesar de la crisis, Florentino aseguró que no va a dimitir y convocó a unas elecciones para designar al próximo presidente, pero en el proceso va a participar él de nueva cuenta.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró que no va a renunciar a su cargo. (Foto: EFE/ Chema Moya, Real Madrid).

¿Qué títulos perdió el Real Madrid en la temporada 2026?

El Real Madrid tuvo una temporada de pesadilla. Su derrota más reciente la sufrió con el Barcelona, que se coronó campeón de LaLiga en el derbi español celebrado en el Santiago Bernabéu y, aunque todavía quedan fechas por jugarse, matemáticamente es imposible que los merengues aspiren al título.

Dentro de la Champions League 2026, el Madrid avanzó a los cuartos de final, donde cayó con un global de 6-4 ante el Bayern Múnich sin ganar ninguno de los dos partidos, juego en el cual Pérez aseguró que existieron errores arbitrales que lo perjudicaron.

La Copa del Rey fue uno de sus peores torneos, pues quedaron eliminados en los octavos de final luego de perder 3-2, con gol de último minuto, ante el Albacete, equipo que no pertenece a la primera división del futbol español.

En la Supercopa de España fueron derrotados por el FC Barcelona en la final con un marcador de 3-2. Los azulgrana sufrieron una expulsión, pero Raphinha fue el héroe al marcar un doblete y obtener la ventaja.

Los hinchas del Real Madrid culpabilizaron a Kylian Mbappé por algunos de estos fracasos. El jugador francés recibió críticas, especialmente porque el juego contra el Barça no lo disputó por una supuesta lesión.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, recibió críticas por su actuación en la temporada 2026 con el club. (Foto: EFE) (Juanjo Martín/EFE)

¿Qué dijo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de Mbappé?

A pesar de los ataques contra Mbappé, Florentino Pérez defendió al delantero galo y lo calificó como “el mejor jugador actual dentro del club”.

“Yo no me voy a meter en el tema deportivo, eso le corresponde a un entrenador. Yo no hablo con los jugadores, si los veo los saludo (...) Pero Mbappé es el mejor jugador del Madrid en este momento, es el que más goles mete, pero definitivamente hay algo que mejorar”, declaró.