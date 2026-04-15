Real Madrid vs. Bayern en VIVO HOY: ¿A qué hora ver la vuelta de cuartos de final en Champions 2026?

Real Madrid vs. Bayern visita la casa del Bayern en la vuelta de los cuartos de final de Champions 2026. (Foto: Créditos Shutterstock/EFE)

Las noches mágicas en los cuartos de final de Champions League pone frente a frente a dos gigantes del futbol europeo: Real Madrid y Bayern Múnich, en un duelo que huele a historia, revancha y drama puro.

Con plantillas repletas de talento y una rivalidad que ha dejado capítulos memorables, este enfrentamiento promete ser uno de los más intensos de la edición 2026.

El conjunto del Real Madrid, fiel a su ADN en noches europeas, buscará imponerse en condiciones adversas con su jerarquía y experiencia, mientras que los bávaros llegan con la intención de romper cualquier pronóstico y golpear con su poder ofensivo.

Más allá de nombres y esquemas, este partido de Champions League se jugará en los detalles: la concentración en defensa, la contundencia frente al arco y, sobre todo, la capacidad de manejar la presión en un escenario donde cada error se paga caro.

El ganador de la eliminatoria avanza a la semifinal del torneo donde lo espera el PSG, actual campeón de la Champions.

Vini Jr. es uno de los líderes en la ofensiva del Real Madrid. (Foto: EFE) (Juanjo Martín/EFE)

¿A qué hora inicia el partido de Real Madrid vs. Bayern HOY?

El equipo del Real Madrid se juega la temporada en una de esas noches que definen historias en la UEFA Champions League. Enfrente está el Bayern Múnich, en el estadio del Allianz Arena, donde se disputará la vuelta de los cuartos de final este 15 de abril a la 1:00 p.m. (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver EN VIVO el Real Madrid vs. Bayern?

El choque entre Real Madrid y Bayern es uno de los dos partidos programados para esta jornada de Champions. La transmisión estará disponible a través de televisión de paga y plataformas de streaming, además de las actualizaciones en redes sociales de ambos clubes. También se podrá seguir el minuto a minuto en el sitio de El Financiero Deportes.

¿Cómo llegan el Real Madrid y el Bayern a su partido de Champions?

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con la obligación de remontar el 1-2 sufrido en la ida en el Santiago Bernabéu. Pero el contexto no es el mejor: fuera de la Supercopa, eliminado de la Copa del Rey y con la Liga cuesta arriba ante el FC Barcelona, el conjunto blanco se aferra a la Champions como último salvavidas.

Las dudas también pasan por lo físico. Jude Bellingham y Éder Militão están de regreso, aunque todavía lejos de su mejor versión. A esto se suma la baja por sanción de Aurélien Tchouaméni, que obliga a recomponer el mediocampo en un partido donde el equilibrio será clave.

El equipo llega golpeado, sin la solidez de semanas anteriores y con más preguntas que certezas. Aun así, la historia le concede una última oportunidad.

Del otro lado, el Bayern de Vincent Kompany aparece como un bloque sólido. Líder en la Bundesliga y con ventaja en la eliminatoria, el conjunto alemán ha sabido gestionar la presión sin caer en excesos de confianza.

Jugadores como el goleador Harry Kane, Joshua Kimmich y Manuel Neuer marcan el pulso de un equipo que combina experiencia y pegada. Además, el desequilibrio por bandas y la profundidad de su plantel lo convierten en un rival incómodo para cualquier escenario.

El Real Madrid se presenta en Múnich con la urgencia de sobrevivir; el Bayern, con la tranquilidad de quien tiene ventaja, pero sin margen para confiarse. La eliminatoria está en ese punto donde un detalle puede cambiarlo todo.

El delantero colombiano del Bayern Munich Luis Díaz es una de las piezas claves del conjunto bávaro. (Foto: EFE/Juanjo Martín) (Juanjo Martín/EFE)

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Bayern en Champions

Las alineaciones probables que manda Kompany y Arbeloa al campo para disputar el pase a la siguiente ronda de Champions League 2026 son las siguientes:

Bayern Múnich : Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane.

: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane. Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy o Carreras; Valverde, Bellingham, Thiago Pitarch, Güler; Mbappé y Vinícius.

Con información de EFE