El Grande Americano vs. El Original HOY: Horario y lo que debes saber del duelo estelar de la AAA en Monterrey

La rivalidad entre El Grande Americano y El Original Grande Americano llega a su punto más alto en Monterrey. Después de meses de confrontaciones, ataques y disputas por la identidad. [Fotografía. Lucha Libre AAA]

Damas y caballeros, bienvenidos a la Arena Monterrey, donde dos luchadores dejarán todo en el cuadrilátero para definir quién es el verdadero dueño de la máscara y poner fin a una rivalidad que ha cruzado límites dentro y fuera del ring. En una esquina, el peleador que conquistó al público mexicano, El Grande Americano; en la otra, el hombre que reclama ser el verdadero dueño de un legado, El Original Grande Americano.

El evento de la Noche de los Grandes de la AAA se viste de gala con uno de los eventos más esperados del calendario de la lucha libre mexicana, donde El Grande Americano y El Original Grande Americano se juegan la máscara en un combate que marca el cierre de una rivalidad construida durante meses.

El Original Grande Americano vs. El Grande Americano: Fecha, horario y sede

El enfrentamiento se disputa este 30 de mayo en Monterrey, con la expectativa de definir quién es el verdadero portador del legado del ‘Grande Americano’ y quién debe revelar su identidad frente al público en una función donde todo puede pasar.

El combate forma parte de la cartelera estelar de AAA Noche de los Grandes, función que se realiza en la Arena Monterrey y que reúne algunas de las rivalidades más destacadas de la empresa en un mismo escenario.

Pelea : El Grande Americano vs. El Original Grande Americano

: El Grande Americano vs. El Original Grande Americano Evento : Noche de los Grandes de la AAA

: Noche de los Grandes de la AAA Fecha : 30 de mayo de 2026

: 30 de mayo de 2026 Hora : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Arena Monterrey

: Arena Monterrey Transmisión: Plataforma de streaming

¿Cómo surgió la rivalidad entre El Grande Americano y El Original Grande Americano?

El origen de esta historia se remonta a mediados de 2025, cuando Chad Gable dio vida al personaje de El Grande Americano tras un viaje a México para aprender lucha libre dentro de la programación de WWE.

Sin embargo, una lesión lo dejó fuera de actividad, lo que dio paso a la aparición de un nuevo luchador bajo la misma máscara, Ludwig Kaiser, quien asumió la identidad de El Grande Americano durante su ausencia.

El conflicto estalló en 2026 con el regreso del Original, quien se encontró cara a cara con su reemplazo en el Royal Rumble. Desde ese momento comenzó una disputa directa por la identidad del personaje.

Ambos protagonizaron ataques e interferencias constantes tanto en WWE como en AAA, arruinando combates clave y provocando que perdieran oportunidades por campeonatos en momentos decisivos.

La rivalidad se intensificó con el uso de una placa metálica escondida en la máscara, recurso que ambos utilizaron como ventaja ilegal para inclinar los resultados a su favor y que se convirtió en un elemento recurrente en sus enfrentamientos.

La rivalidad se percibió de forma distinta según el público. En Estados Unidos, el Original Grande Americano fue presentado como el verdadero dueño del personaje, mientras que en México la afición apoyó a El Grande Americano, quien se mantuvo activo durante su ausencia.

Uno de los momentos clave llegó en el torneo Rey de Reyes 2026 de AAA, una de las competencias más importantes de la empresa, donde El Grande Americano se llevó la victoria tras imponerse en la final. Como parte del reconocimiento, recibió la espada, un trofeo simbólico del torneo.

Sin embargo, el Original Grande Americano respondió robando este trofeo y utilizándolo como provocación directa, lo que elevó la tensión entre ambos y reforzó la rivalidad rumbo al combate.

La rivalidad alcanzó un punto crítico cuando el Original Grande Americano desenmascaró a Octagón Jr. y, además, atacó a terceros como el comediante Alexis Arroyo, mejor conocido como Ojitos de Huevo, en una función de Lucha Libre AAA.

En ese mismo incidente, Andrea Bazzarte abofeteó al Original Grande Americano y, cuando parecía que la situación escalaba entre la presentadora y el luchador, apareció por la espalda El Grande Americano para defenderla y evitar que el conflicto pasara a mayores.

Posteriormente, se firmó el contrato para una lucha de máscara contra máscara, con condiciones específicas que prohibían el contacto físico en México y obligaban a la salida de Andrea Bazzarte, pareja de El Grande Americano, del entorno de AAA. Sin embargo, la tensión terminó por romper el acuerdo días antes del evento, cuando ambos volvieron a enfrentarse y donde tuvo que intervenir el gerente Rey Mysterio.

Cartelera completa: ¿Qué otras peleas hay en AAA Noche de los Grandes?

Además del combate estelar, AAA Noche de los Grandes cuenta con varias luchas titulares y enfrentamientos especiales que completan la función. La cartelera incluye campeonatos en disputa, combates de parejas y una lucha femenil de relevos australianos con talento de AAA y figuras invitadas, lo que presenta una función con rivalidades en curso y enfrentamientos de alto nivel.

Campeonato Mundial de Parejas AAA : Pagano y Psycho Clown (c) vs. War Raiders (Erik e Ivar)

: Pagano y Psycho Clown (c) vs. War Raiders (Erik e Ivar) Campeonato Latinoamericano AAA : El Hijo del Dr. Wagner Jr. (c) vs. El Hijo del Vikingo

: El Hijo del Dr. Wagner Jr. (c) vs. El Hijo del Vikingo Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA : Laredo Kid (c) vs. Rey Fénix

: Laredo Kid (c) vs. Rey Fénix Lucha de relevos australianos femeniles: La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Las Tóxicas (Lady Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla)

La rivalidad entre El Grande Americano y El Original Grande Americano llega a su punto más alto en Monterrey. Después de meses de confrontaciones, ataques y disputas por la identidad, el combate definirá quién permanecerá bajo la máscara y quién quedará expuesto ante el público. Solo uno podrá conservar el legado y salir de la Arena Monterrey victorioso.