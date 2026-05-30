Toluca vs. Tigres HOY EN VIVO: ¿A qué hora ver la final de la Concachampions 2026?

Tigres llega a la final de la Concachampions 2026 tras vencer a Nashville SC en semifinales. Mientras que Toluca logró retomar al LAFC en el Estadio Nemesio Diez. [Fotografía. Shutterstock]

Luego de que Cruz Azul se coronó campeón de la Liga MX, ahora Toluca y Tigres definen al nuevo monarca de la Concachampions, torneo que también entrega un boleto al próximo Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental de FIFA.

El conjunto choricero llega a la Copa de Campeones de la Concacaf después de remontar una complicada semifinal ante LAFC, mientras que los regiomontanos dejaron fuera al Nashville SC con una serie marcada por la solidez defensiva y el talento ofensivo de Juan Brunetta.

La disputa por el título de la Concacaf también representa una revancha para Tigres, tras lo ocurrido en la final del Apertura 2025 de la Liga MX, donde los dirigidos por Antonio Mohamed se impusieron al conjunto regiomontano en una dramática tanda de penales para conquistar el bicampeonato del futbol mexicano.

Final Toluca vs. Tigres EN VIVO: Fecha, hora y sede de la final de la Concachampions 2026

La final de la Concachampions 2026 se juega este viernes 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, casa de los ‘Diablos Rojos’. El encuentro es a partido único y define al nuevo campeón de la región.

Partido : Toluca vs. Tigres

: Toluca vs. Tigres Fecha : Sábado 30 de mayo de 2026

: Sábado 30 de mayo de 2026 Horario : 18:00 horas, tiempo del centro de México

: 18:00 horas, tiempo del centro de México Sede : Estadio Nemesio Diez

: Estadio Nemesio Diez Torneo : Final de la Concachampions 2026

: Final de la Concachampions 2026 Transmisión: Streaming. También puedes seguir el minuto a minuto de El Financiero Deportes.

El Estadio Nemesio Diez vuelve a recibir una final de la Concacaf 12 años después. La última vez ocurrió en 2014, cuando Toluca empató 1-1 el marcador global ante Cruz Azul en la serie por el título, aunque el criterio del gol de visitante terminó por favorecer al conjunto cementero.

Toluca recibirá en casa la final de Concachampions 2026 [Fotografía. Cuartoscuro] (Crisanta Espinosa Aguilar)

Posibles alineaciones de Toluca y Tigres para la final de la Concachampions 2026

Toluca y Tigres mantendrían gran parte de la base que utilizaron durante las semifinales de la Concachampions. Ambos equipos llegan con figuras importantes disponibles y sin cambios drásticos respecto a las rondas anteriores.

En el caso del equipo dirigido por Antonio Mohamed, el conjunto escarlata tendría que realizar ajustes en su alineación ante las bajas de Alexis Vega y Jesús Gallardo, futbolistas que actualmente se encuentran concentrados con la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

Posible alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Luis Loroña

Jesús Garza

Jesús Angulo

Joaquim Pereira

Rômulo Zwarg

Juan Brunetta

Ángel Correa

Rafael Carioca Araújo

Diego Lainez

Nicolás Aguirre

Posible alineación de Toluca

Hugo González

Diego Barbosa

Antonio Briseño

Luan García

Mauricio Isaís

Víctor Arteaga

Fernando Arce

Franco Romero

Sebastián Córdova

Helinho

Paulinho

¿Cómo llegan Toluca y Tigres a la final de la Concachampions 2026?

Toluca llega a la final de la Concachampions 2026 después de remontar una complicada semifinal ante LAFC. El conjunto escarlata perdió 2-1 el partido de ida en Los Ángeles, encuentro donde Hugo Lloris se convirtió en figura tras evitar múltiples oportunidades claras de gol del cuadro mexiquense.

Los ‘Diablos Rojos’ reaccionaron en la cancha del Nemesio Diez con una contundente victoria de 4-0 para quedarse con la serie por marcador global de 5-2.

Toluca dominó gran parte del encuentro de vuelta y encontró la remontada en el segundo tiempo. Helinho empató el marcador global desde los 11 pasos, mientras que Everardo López amplió la ventaja con un disparo de larga distancia. En el tiempo de compensación apareció Paulinho con un doblete para sellar la goleada y asegurar el boleto escarlata a la final de la Concachampions.

A pesar de dejar escapar la oportunidad de pelear por el tricampeonato de la Liga MX tras caer en cuartos de final ante Pachuca, el cuadro escarlata ahora intenta conquistar el campeonato internacional para mantener la racha de protagonismo y títulos que ha construido bajo el mando del ‘Turco’ Mohamed.

Juan Brunetta se volvió la figura de Tigres en las semifinales de la Concachampions. [Fotografía. Cuartoscuro] (Gabriela Pérez Montiel)

Tigres avanzó a la final de la Concachampions 2026 después de superar al Nashville SC con marcador global de 2-0. El conjunto regiomontano ganó 1-0 tanto en la ida como en la vuelta de las semifinales, serie donde logró imponer condiciones gracias a la solidez defensiva y la experiencia de su plantel.

El equipo dirigido por Guido Pizarro llegó al partido definitivo en el Estadio Universitario con ventaja mínima tras imponerse en territorio estadounidense, resultado que le permitió manejar el encuentro de vuelta con mayor tranquilidad.

Ya en el ‘Volcán’, los felinos dominaron gran parte del compromiso y aseguraron el boleto a la final con una anotación de Juan Brunetta al minuto 68.

La disputa por el título de la Concacaf también marcaría el último partido de André-Pierre Gignac con Tigres. El máximo goleador en la historia del club pondría fin a su etapa con el conjunto regiomontano después de 11 años en la institución.

Tigres busca levantar su segundo campeonato de la Concacaf, luego del título que conquistó en 2020 tras vencer 2-1 al LAFC. Aquel campeonato también le permitió disputar el Mundial de Clubes de 2021, torneo donde alcanzó el subcampeonato después de caer ante el Bayern Múnich.

El ganador de la final entre Toluca y Tigres no solo levanta el título regional. El campeón también obtiene su boleto para la Copa Intercontinental de la FIFA, torneo donde enfrentará a los campeones de otras confederaciones, incluido el ganador de la UEFA Champions League, entre Arsenal y PSG.

Además, el campeón asegura su lugar en el Mundial de Clubes 2029 como representante de la Concacaf. Cruz Azul ya cuenta con uno de los boletos disponibles después de conquistar el torneo regional tras vencer al Vancouver Whitecaps.