Final de la Champions League 2026 en cines: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver PSG vs. Arsenal?

La final de la Champions 2026 entre PSG vs. Arsenal tiene funciones confirmadas en cines. (Foto: EFE/ChatGPT)

La final de la UEFA Champions League 2026 entre Paris Saint-Germain y Arsenal, campeón de la Premier League, es uno de los eventos más destacados a nivel internacional justo antes del Mundial 2026, partido que llega a las salas de cine.

Las funciones en los cines de México se perfilan como una de las visitas obligadas para los seguidores del torneo y vivir una experiencia al nivel de una final.

El duelo también genera interés porque enfrenta a dos equipos contrastantes, los parisinos llegan campeones defensores, y los ‘Gunners’, como un cuadro que no llega a la última instancia de la Champions League desde hace dos décadas.

El PSG avanzó a la final de la Champions League 2026 donde enfrentan al Arsenal. (Foto: EFE) (MOHAMMED BADRA/EFE)

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Champions League 2026?

La final de la Champions League, tanto en plataformas de streaming, como en las salas de cine en México es el sábado 30 de mayo,

La transmisión comienza comienza con una previa a las 8:00 a.m. del tiempo del centro de México, donde se recuerda el paso de los equipos por el torneo y se plasma cómo se vive la emoción en vivo.

El silbatazo inicial se escucha en el Puskas Arena, en Hungría, a las 10:00 a.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde van a pasar la final de la Champions League en cines de México?

La transmisión de la Champions League va a estar disponible dentro de la cartelera tanto de Cinépolis y de Cinemex.

Hasta el momento están confirmadas las funciones, pero no se libera la preventa de boletos ni se designan las sucursales donde se habilitará la proyección, a pesar de que Cinemex ya anunció la venta de las entradas.

En caso de no acudir al cine, el partido de Champions está disponible en la plataforma de streaming HBO Max, la cual requiere de una suscripción con costo para acceder. También está la opción de seguirlo en vivo en el canal TNT en la TV de paga.

¿Cómo llega el PSG a la final de la Champions League 2026?

Paris Saint-Germain arriba a la final en uno de los momentos más sólidos de los últimos años. El conjunto francés logró consolidar un equipo más equilibrado y menos dependiente de individualidades.

El PSG dejó en el camino a varios candidatos al título, especialmente al Bayern Munich, cuadro al que derrotó en semifinales en una de las mejores llaves del torneo, pues el marcador global terminó 6-5 a favor de los parisinos.

Además, varias de sus figuras llegan en gran momento futbolístico, como Doué, Kvaratskhelia y Ousmand Dembélé, actual ganador del Balón de oro.

EL PSG tiene la tarea de conseguir el bicampeonato y defender el título que consiguió frente al Inter de Milán en la goleada 5-0 de la Champions 2024-2025.

Arsenal venció al Atlético de Madrid para llegar a la final de la Champions League 2026. (Foto: EFE) (TOLGA AKMEN/EFE)

¿Cómo llega el Arsenal a la final de la Champions League 2026?

Arsenal alcanzó la final después de consolidarse como uno de los equipos más competitivos de Inglaterra y Europa, además de conseguir el título de la Premier League.

El proyecto encabezado por Mikel Arteta mostró regularidad durante toda la campaña y encontró equilibrio entre juventud, intensidad y futbol ofensivo.

El conjunto londinense destacó por su velocidad al ataque, presión alta y capacidad para competir con un cuadro liderado por Declan Rice y Viktor Gyökeres, goleador de los ‘Gunners’.

Arsenal venció al Atlético de Madrid en las semifinales de Champions League con un marcador global de 2 a 1, para finalmente instalarse en la fase final del certámen.