Katy Perry llega en su ‘Dark Horse’ a México con concierto GRATIS: ¿Cuándo es el show?

Katy Perry regresa a México para gritar ‘Roar’ frente a sus fans con un concierto gratuito, donde aseguró que regresa al país para reencontrarse con sus fans mexicanos porque lo prometió y lo hace para en uno de los eventos más importantes de San Luis Potosí.

“Estoy muy emocionada por este anuncio, yo les dije que iba a regresar y ahora es así”, expresó la cantante Katy Perry, quien además llamó “Katygatos” a sus seguidores mexicanos y prometió un espectáculo especial para esta nueva visita.

El anuncio fue adelantado previamente por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante una conferencia de prensa donde se revelaron algunos detalles de la Feria Nacional Potosina 2026 (Fenapo).

Katy Perry anunció concierto gratuito en México. (Foto: EFE) (Sebastiao Moreira/EFE)

¿Cuándo es el concierto gratis de Katy Perry en México?

La presentación gratuita de Katy Perry está programada para el martes 25 de agosto de 2026 dentro de las actividades de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026.

La cantante aseguró que el espectáculo cuenta con un concepto renovado y preparado especialmente para el público mexicano. Incluso, dejó entrever que podría tratarse de una producción distinta a la de su gira The Lifetimes Tour.

“Van a amar el concierto, es un nuevo show, muy divertido y realmente está hecho para ustedes, los fans porque yo soy su mayor fan, saben que los amo, siempre cumplo mis promesas ”, comentó la artista en el video compartido en plataformas digitales.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre la sede exacta, horarios o dinámica de acceso para el concierto gratuito en San Luis Potosí, únicamente la fecha de la visita de Katy Perry a México. Aunque regularmente las presentaciones musicales se llevan a cabo en el Foro de las Estrellas.

¿Cuántas veces ha venido Katy Perry a México?

Katy Perry, quien viajó al espacio, vino a nuestro país en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera, tanto para ofrecer conciertos como para participar en eventos promocionales y festivales musicales.

La cantante tuvo una de sus primeras presentaciones importantes en el país durante su gira California Dreams Tour en 2011, cuando ofreció conciertos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Posteriormente regresó con el Prismatic World Tour en 2014 y después con el Witness: The Tour en 2018.

En 2025 volvió a encontrarse con el público mexicano gracias a “The Lifetimes Tour”, gira con la que realizó varias fechas en el país y agotó todos los boletos. En ese mismo año estuvo en el programa Venga la Alegría, donde su participación generó memes.

Katy Perry ha dado diferentes conciertos en México. (Foto: Cuartoscuro) (Gabino Acevedo Acevedo)

¿Cuánto dura la Fenapo 2026?

La Feria Nacional Potosina 2026 comienza el viernes 7 de agosto y concluye el domingo 30 del mismo mes, de acuerdo con información oficial de las autoridades estatales.

Además de conciertos gratuitos, la feria cuenta con actividades culturales, muestras gastronómicas, funciones de lucha libre y otros espectáculos para los asistentes.

Dentro de la cartelera musical destacan artistas como Luis R. Conriquez, Bizarrap, Los Tigres del Norte y Grupo Firme. También fueron anunciados Santa Fe Klan, El Bogueto, Kenia Os, Xavi y Óscar Maydón.

Por el momento, no se han revelado las fechas específicas de todas las presentaciones programadas en el evento.



