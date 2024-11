Así fue la visita de Katy Perry a ‘Venga la Alegría’: Entre actuaciones sobre tapar el baño y un micro

“Baby, you’re a firework!“... La lista de momentos sublimes de la televisión mexicana sigue creciendo y esta vez fue con la visita de la estrella pop Katy Perry a Venga la Alegría.

La cantante, quien se ha presentado en eventos internacionales como el show de medio tiempo del Super Bowl XLIX, visitó el foro de TV Azteca este miércoles 13 de noviembre, como parte del anuncio de sus conciertos en México.

¿Cómo fue la visita de Katy Perry a ‘Venga La Alegría'?

“This is my casa, hola (esta es mi casa)”, mencionó la intérprete de 'Firework' al llegar, quien además se mostró sorprendida con las personas que fueron a recibirla al foro, “¿todos esos son actores?“.

Katy Perry presenció un musical de los conductores de 'Venga la alegría'. (Foto: Captura de pantalla).

La cantante de 40 años fue recibida por los conductores Ricardo Casares, Patricio Borghetti, Sergio Sepúlveda y Flor Rubio.

Casares, quien hace unos meses vivió un episodio cardiaco en vivo en el set, le comentó: “Vivimos en la era de las comunicaciones, un tuit habría sido suficiente para anunciar tu gira en México, pero decidiste visitarnos".

“¿Por qué vine? Por la comida. Tostadas, empanadas, tacos“, respondió la intérprete en español-inglés, “vine a anunciar mi gira en México, para Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, para The Lifetimes Tour".

Rubio le preguntó qué la conectaba con México y Perry respondió: “Amo la pasión, el drama, creo en la liberación de la gente latina“.

Katy Perry en una dinámica con 'El Capi Pérez'. (Foto: Captura de pantalla).

Katy firmó autógrafos en el set, se tomó fotos con fans, se subió a un micro donde Pato le cantó ‘Si nos dejan’, un par de payasos le dieron globos y una persona simuló vender muéganos.

También, la estrella pop participó en una dinámica con ‘El Capi Pérez', llamada ‘Tren del meme’, en la cual debía actuar situaciones como tapar el baño en casa de sus suegros, enterarse de que serás mamá de trillizos o la salsa resultó muy picosa.

Además, las conductoras bailaron para ella en un tributo a su carrera que incluyó sus canciones como ‘Last Friday night’ y ‘Hot n’ Cold’, además de varios de sus atuendos más emblemáticos. Tabata Jalil, por ejemplo, se puso su característica peluca morada.

“Esto fue fantástico, nunca hubiera pasado en Estados Unidos“, respondió la intérprete cuando le preguntaron si le gustó el homenaje.

¿Cuándo son los conciertos de Katy Perry en México en 2025?

Estas son las tres fechas de la cantante en México, al momento: