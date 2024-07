¿Qué pasó entre Flor Rubio y Susana Zabaleta? ‘Me humilló... No te voy a perdonar nunca’

Hace casi 18 años, Susana Zabaleta y Flor Rubio protagonizaron una polémica en la que Matías, el hijo menor de la actriz y cantante, estuvo involucrado gracias al proceso de adopción que llevaba en ese entonces.

En más de una ocasión, ambas han defendido su versión de los hechos: Mientras una asegura que se siente dolida por lo que pasó, la otra comenta que ‘no tiene nada por qué disculparse’. Ahora, se revivió el tema por declaraciones de las dos.

Susana Zabaleta habla de pleito con Flor Rubio: ¿Qué pasó?

Hace unos días, Susana Zabaleta, que recibió unas flores de ‘El Patrón’ en su camerino, platicó en una entrevista sobre el incidente con Flor Rubio, el cual inició gracias a las fotos que le tomaron unos paparazzi con Matías, mientras el entonces bebé estaba en proceso de adopción.

Susana Zabaleta adoptó a su hijo Matías Gruener cuando este era bebé. (Inatagram @matiasgruenerzz)

Tras hacerse públicas las imágenes, Flor Rubio habría investigado más sobre la familia biológica del pequeño, con lo que además de vulnerar la identidad de Matías Gruener, hijo de la actriz, la situación podía influir negativamente en su proceso de adopción.

“Un tipo me toma una foto con el bebé, eso era ilegal. Se la venden a una revista de mie... y una tipa que se llama Flor Rubio, se da a la tarea de buscar a la familia del niño (…) no sé cuánta lana aventó y se vuelve un ped* mediático”, aseguró Zabaleta en una entrevista para el programa Perversiones de un Café.

Susana Zabaleta fue fotografiada con su hijo, Matías Gruener, sin su consentimiento. (Cuartoscuro)

Flor Rubio se disculpó con Susana Zabaleta: ¿Cómo reaccionó la actriz?

La situación se hizo pública y por un tiempo la prensa estuvo ‘sobre’ Susana, lo que interfirió con su maternidad y el proceso de adopción que llevaba. Tiempo después, Flor Rubio le habría ofrecido disculpas, pero no se las aceptó.

“Una vez esa vieja llegó a pedirme una disculpa con su hija. ´Ahora que tengo una niña me doy cuenta...’, le dije: ‘Párate y vete, porque yo no te voy a perdonar nunca. Algo que se le hace a un niño no se perdona nunca. Párate y vete, y llévate a tu niña porque ella no tiene la culpa’”, agregó la actriz de ‘Sexo, pudor y lágrimas’.

Desde entonces, Susana Zabaleta está molesta con la periodista, pues vulneró su vida privada.

Flor Rubio responde a declaraciones de Susana Zabaleta

Las declaraciones de Zabaleta, novia de Ricardo Pérez, se hicieron virales en redes sociales, por lo que Flor Rubio, acompañada de sus colaboradores en el programa de YouTube Dulce y Picosito, abordó el tema desde su versión.

Flor Rubio dijo que no vio el video de lo que dijo Zabaleta, por lo que pide a su colaborada Ana Lu que diera un breve resumen, mismo que compartió con imprecisiones.

Después, explicó que, mientras ella era jefa de información en el programa de TV La Oreja, el periódico Reforma publicó una entrevista con la mamá biológica de Matías Gruener, quien hizo declaraciones en contra de Susana Zabaleta.

“Nosotros en La Oreja lo que hicimos fue presentar la nota, primero de la adopción de Susana Zabaleta. Después, la señora que sale en el periódico Reforma pide hablar en el programa (…) nosotros le damos la réplica a la señora que denuncia a Susana Zabaleta”, asegura Rubio.

Flor Rubio abordó el tema de Susana Zabaleta en su podcast y dio su versión de los hechos. (Foto: Facebook @FlorRubioOficial)

‘Le calentaron la cabeza a Susana Zabaleta’, dice Flor Rubio

Tras darse a conocer la entrevista a la mamá biológica de Matías, la periodista de espectáculos narra que ella le envió mensaje a Zabaleta para que diera réplica de lo declarado por aquella mujer, pero no accedió.

Según Flor Rubio, el titular del programa vespertino habló con la cantante, quien se comunicó molesta por la situación, y “le calentó la cabeza” declarando en contra de su entonces jefa de información.

Tiempo después, se reencontraron y, contrario a lo que declaró Zabaleta, Rubio dijo que efectivamente se acercó a la cantante pero no para disculparse, sino para aclarar la situación.

Flor Rubio era jefa de información en 'La Oreja' cuando pasó la polémica con Susana Zabaleta. (Cuartoscuro / Iván Stephens)

Susana Zabaleta no acepta versión de Flor Rubio

“Me acerqué a ella para aclarar la situación porque yo sé que hay un malentendido en esta circunstancia (…) Me maltrató, efectivamente, me humilló delante de mi hija, fue uno de los momentos más desagradables de mi vida. Me trató muy mal, fue muy humillante”, aseveró.

Rubio sostuvo que su conciencia estaba tranquila y que en ningún momento se quiso disculpar con Susana porque, dijo, no le había hecho nada malo.

“No me metí con los niños en absoluto, es una nota que estaba en el dominio público y que hablaba del proceso de adopción en ese entonces que tenía que ver con Susana Zabaleta (…) no le hice nada, simplemente ejercí el derecho de réplica y eso a ella le molestó porque era muy difícil”.

Susana Zabaleta no aceptó las disculpas de Flor rubio en su momento. (Foto: EFE)

¿Harían las pases? Flor Rubio invita a Susana Zabaleta para aclarar el tema

Incluso, en la emisión de su programa en YouTube, Flor Rubio dijo que estaba en toda la disposición de invitar a Susana Zabaleta para que platiquen en vivo sobre el tema y aclarar lo que todavía esté en duda.

“Si algún día quiere aclararlo, con gusto lo aclaramos, como se deben hacer las cosas: con respeto, con dignidad, con inteligencia periodística y se aclararán las cosas. Ella no ha querido hacerlo porque está casada con una idea; te lo digo Susana Zabaleta, estás casada con una idea equivocada”, señaló.

Después de las declaraciones de Flor Rubio, Susana Zabaleta no ha respondido si está dispuesta a entablar una conversación con la periodista, pues en más de una ocasión ha dejado claro que no pretende mediar palabra con ella.