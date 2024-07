Muere Mike Heslin a 8 meses de su boda: ¿Qué le pasó al actor de 30 años?

“Mi esposo, mejor amigo y alma gemela falleció”: Scotty Dynamo anunció la muerte del actor estadounidense Mike Heslin, quien participó en series y películas como The Influencers (2020) y The Holiday Proposal Plan (2023) y en unos días cumpliría años.

Scotty se casó con Mike Heslin en noviembre de 2023, en una ceremonia en Camelback Mountain (Arizona, Estados Unidos) que describió como “el mejor fin de semana” de su vida. Ocho meses después, confirmó su partida:

“Michael, conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado nunca. Eres mi mundo. Lo eres todo para mí. Cuando sentí tu último aliento, mi corazón se rompió en mil pedazos (...) Hace apenas una semana, estábamos empezando a formar una familia y compartíamos regularmente nuestros nombres favoritos para nuestros futuros hijos. Siempre me decías que sentías que estabas hecho para ser padre, y yo no podía estar más de acuerdo. Serías el padre más perfecto del mundo”.

Mike Heslin y Hilary Duff en 'Younger' (Foto: IMDb).

¿De qué murió el actor Mike Heslin?

Según la publicación de Scotty Dynamo, el intérprete perdió la vida el pasado 2 de julio debido a “un inesperado evento cardiaco después de una batalla de una semana en el hospital”.

“Michael era joven, gozaba de una salud perfecta y los médicos no se explican lo que ha pasado”, agregó el influencer. Asimismo, rememoró su apoyo para ayudarlo en los tratamientos contra el cáncer que padecía: “Él solo me ayudó a superar varias rondas de cáncer (...) Si pudiera cambiarme por ti, lo haría en un instante. Pero me tomaré las cosas día a día, como siempre me has dicho, y viviré cada día en tu honor”.

Scotty Dynamo y Mike Heslin se casaron en noviembre de 2023. (Foto: Captura de pantalla).

Scotty Dynamo destacó que era una persona “brillante, desinteresado, talentoso y un auténtico ángel de la guarda”:

“Si algún día llego a ser padre, llamaré a mi hijo como tú y espero poder criarlo para que sea al menos la mitad de hombre que tú (...) Faltan 3 semanas para tu cumpleaños y 4 meses para nuestro primer aniversario de boda, pero sé que estás en un lugar mejor y que el cielo ha ganado otro ángel. Michael, en palabras de Shania Twain: te querré ‘para siempre y por siempre’”.

Mike Heslin en 'The Holiday Proposal Plan'. (Foto: IMDb).

¿Quién fue Mike Heslin? Series y películas en las que participó

Según IMDb, Mike Heslin nació el 20 de julio de 1988 en California, Estados Unidos. Según dicha fecha de nacimiento, tendría 35 años al momento de su muerte, pero diversos medios estadounidenses como Variety y The Hollywood Reporter, informan que tenía 30.

Fue actor, escritor y en Instagram le gustaba compartir contenido sobre estilo de vida. El intérprete fue conocido por su participación en la serie Special Ops: Lioness (2023), donde tuvo el papel de Polo y en la cual participaron Zoe Saldana y Nicole Kidman.

En la película navideña The Holiday Proposal Plan (2023), él dio vida a Jonathan Ferris y en The Influencers (2020) fue Taylor por cinco episodios y participó como productor. Además, su cortometraje Happy Halloween ganó varios premios en festivales de terror.

Según IMDb, tiene los siguientes créditos en producciones:

The Holiday Proposal Plan (2023)

(2023) Special Ops: Lioness (2023)

(2023) Happy Halloween (2021)

(2021) In Their Shoes: A Journey Into Homelessness (2021)

(2021) The Influencers (2020)

(2020) Boy*Friends (2020)

(2020) House Sitting (2020)

(2020) Tu me manques (2019)

(2019) I Love You... But I Lied (2016)

(2016) Younger (2016)

(2016) You Are Never Alone (2016)

(2016) We All Scream (2015)

(2015) I Dream Too Much (2015)

(2015) Suicide Letters (2014)

(2014) 7 Deadly Sins (2014)